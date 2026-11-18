Über die letzten Saisons hinweg entwickelten sich US-Gäste zu einer tragenden Säule des Tourismus. Doch pünktlich zum Start in den Winter rät eine amerikanische Plattform wegen der hohen Preise von der Schweiz ab.

Darum gehts Ein US-Reiseportal nennt wegen hoher Schweiz-Preise günstigere Winterziele in Europa als Ersatz

Die Nachfrage aus Amerika erreichte im Winter 2025/2026 mit 1,8 Millionen Logiernächten einen Rekord

Vail Resorts investiert in Andermatt und Crans-Montana, wo US-Logiernächte um 74 Prozent stiegen

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Verschneite Gipfel, luxuriöse Chalets und perfekter Pulver: Über Jahre hinweg hat sich die Schweiz in den USA als ultimatives Wintermärchen etabliert. Doch nun droht dem Traum-Image Gegenwind!

«Vergesst die Schweiz!», titelt das bekannte US-Reiseportal Travel Off Path. Darüber berichtete nau.ch zuerst. Das Problem mit Ferien in der Schweiz, laut dem Reiseportal: Die wirtschaftliche Lage und die horrenden Preise für Flugtickets machen einen Strich durch die Rechnung. 2000 Dollar – umgerechnet rund 1700 Franken – oder mehr für fünf Nächte in einem der teuersten Reiseziele Europas liegen diesen Winter nicht drin, so Reise-Blogger Vinicius Costa.

Das sind die billigeren Alternativen

Deshalb nennt Costa fünf Alternativen – darunter den Olymp in Griechenland, Bled in Slowenien und die «Mini-Schweiz» Montenegros, Zabljak. Bei jedem Ziel rechnet der Autor vor, wie viel günstiger die Reise gegenüber der Schweiz ausfällt. Zum Vergleich: Laut der Online-Datenbank Numbeo liegen die Lebenshaltungskosten dort 51 bis 68 Prozent unter dem Schweizer Niveau.

Pikant: Costa lässt mit der Rechnung jedoch entscheidende Punkte weg. Zum einen: Allgemeine Lebenshaltungskosten sagen wenig über Preise in Wintersportorten aus. Zum anderen bieten Ziele wie Bled oder der Nationalpark Olymp gar keinen Skisport.

Darum sind US-Touristen so wichtig

Für die Schweizer Berggebiete wäre ein Wegbleiben der amerikanischen Kundschaft heikel. Seit dem Winter 2024/2025 bilden Reisende vom amerikanischen Kontinent – vor Deutschland – die Nummer eins unter den ausländischen Feriengästen. Im Winter 2025/2026 kletterte die Nachfrage laut Bundesamt für Statistik (BFS) auf den Rekordwert von 1,8 Millionen Logiernächten. Rein bei den US-Gästen entstand ein Plus von 4,5 Prozent – das grösste Wachstum aller Herkunftsländer.

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Hotellerie hofft auf stabiles Wintergeschäft

Die Branche blickt jetzt zuversichtlich auf die startende Wintersaison, wie eine Umfrage von Hotelleriesuisse zeigt. Die Betriebe erwarten mehrheitlich ähnliche Umsätze wie im Vorjahr. Die regionalen Unterschiede bleiben aber gross: Vor allem die Stadthotellerie spürt weiterhin die Folgen des Nahostkonflikts.

In den Alpen hängen die Buchungen hingegen stark von Wetter und Schnee ab. «Dieser Effekt wird durch das zunehmend kurzfristige Buchungsverhalten der Gäste verstärkt», erklärt Hotelleriesuisse-Direktor Christian Hürlimann in einer Medienmitteilung. Gäste würden ihren Entscheid vermehrt von den aktuellen Bedingungen abhängig machen. Neben Geopolitik, steigenden Betriebskosten und Fachkräftemangel mache diese Kurzfristigkeit der Branche besonders zu schaffen.

US-Konzerne investieren in Schweizer Skigebiete

Langfristig glauben US-Konzerne aber an den Schweizer Wintertourismus – und haben Geld in die Hand genommen. Der Branchenriese Vail Resorts betreibt Anlagen in Andermatt UR und Crans-Montana VS. Im Walliser Ferienort übernahm das Unternehmen im Mai 2024 die Bergbahnen und sorgte für einen spürbaren Aufschwung.

Die Hoffnungen der lokalen Hoteliers waren gross – und die Bilanz überzeugt. Zwischen November 2024 und Oktober 2025 stiegen die Hotelübernachtungen von Gästen aus den USA laut BFS auf 13'500. Das sind 74 Prozent mehr als im Vorjahr. Für die Investoren ist klar: Der Schweizer Markt bietet nach wie vor viel Potenzial.