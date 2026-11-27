Sprengstoff an Bahngleisen, Brandanschläge auf Infrastruktur: Russland intensiviert laut einer neuen Studie seine verdeckten Angriffe in Europa. Die Experten warnen vor einer Eskalation mit möglicherweise tödlichen Folgen.

Darum gehts Laut IISS hat Russland den Einsatz von Sprengstoff und Brandstiftung in einem Jahr etwa verdoppelt

Deutschland und Polen stehen laut Studie besonders oft im Visier, die Schweiz ist kein Schwerpunkt

Die Studie warnt vor Angriffen mit vielen Todesopfern und möglichen Forderungen nach Vergeltung

Daniel Macher Redaktor News

Europa droht eine Sabotage-Katastrophe mit zahlreichen Todesopfern. Diese Warnung spricht das renommierte International Institute for Strategic Studies (IISS) in einer neuen Studie aus. Russland hat seine verdeckten Operationen gegen europäische Staaten massiv verstärkt. Besonders alarmierend: Der Einsatz von Sprengstoff und Brandstiftung hat sich innerhalb eines Jahres ungefähr verdoppelt.

Der am Donnerstag veröffentlichte Bericht trägt den Titel «Russlands unkonventioneller Krieg gegen Europa: Sabotage, Abschreckung und Zukunftsszenarien». Die Autoren Charlie Edwards, Tom Field und Zoe Lambert untersuchen darin, wie Moskau mit Sabotage, Einschüchterung und Spionage die europäische Unterstützung für die Ukraine schwächen will.

Autoren zeigen sich besorgt

Die Schweiz erscheint zwar auf der Übersichtskarte der IISS-Studie, wird im Bericht aber nicht als Schwerpunkt der russischen Sabotagekampagne genannt. Besonders häufig im Visier stehen laut den Autoren vielmehr Deutschland und Polen. Ihre Verkehrs-, Logistik- und Industrienetzwerke sind für die Versorgung der Ukraine von zentraler Bedeutung.

Allein in Polen registrierte das IISS zwischen Oktober 2025 und September 2026 insgesamt 29 Vorfälle im Zusammenhang mit russischen Aktivitäten. Bei 16 davon kam es zu Festnahmen.

Die Studienautoren zeigen sich besorgt. Bislang seien zwar keine Massenopfer zu beklagen. Ein Angriff mit zahlreichen Todesopfern – ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt – könnte die bisherige Eskalationsgrenze jedoch durchbrechen. Die Folgen wären nicht nur menschlich verheerend: Laut IISS könnte eine solche Katastrophe Forderungen nach Vergeltung auslösen und die europäischen Regierungen tief spalten.

Europa bisher ohne Lösung

Die Studie beschreibt vier mögliche Entwicklungen bis 2029. Eine davon: Russland könnte gezielt die Logistik zwischen Deutschland und der Nato-Ostflanke angreifen, um Waffenlieferungen an die Ukraine massiv zu verzögern. Auch Häfen und Infrastruktur im Norden Europas könnten stärker unter Druck geraten. Die Szenarien sind ausdrücklich keine Vorhersagen, sondern mögliche Entwicklungspfade.

Besonders beunruhigend ist die Einschätzung zur bisherigen Gegenwehr. Trotz Festnahmen, Ermittlungen und der Ausweisung russischer Geheimdienstmitarbeiter seien die Operationen nicht nachhaltig eingedämmt worden. Moskau könne neue Helfer rekrutieren und seine Methoden anpassen.