Eine russische Drohne ist in der Nacht auf Dienstag in den polnischen Luftraum eingedrungen. Das Militär gab den Abschuss frei, verzichtete aber schliesslich darauf.

Darum gehts Eine russische Drohne drang in Polens Luftraum ein

Das Militär gab den Abschuss frei, verzichtete aber darauf, als die Drohne nach Osten abdrehte

Letzte Woche waren drei russische Marschflugkörper in Polen abgestürzt, Premier Tusk sprach von Absicht

Gabriel Knupfer Redaktor News

Russland zündelt weiter gegen Polen: In der Nacht auf Dienstag drang eine russische Drohne in den polnischen Luftraum ein, wie die Zeitung «Bild» berichtet. Die Regierung löste Luftalarm aus und forderte die Bewohner nahe der ukrainischen Grenze auf, Schutzräume aufzusuchen.

Laut dem polnischen Militär wurde die Freigabe zum Abschuss erteilt. Man habe die Bevölkerung vor möglichen Folgen schützen wollen. Schliesslich verzichtete das Militär aber auf den Abschuss, weil die Drohne ihren Kurs nach Osten änderte.

Der Vorfall kommt wenige Tage nachdem drei russische Marschflugkörper in Polen abgestürzt sind. Nach den Einschlägen am Freitag sprach Premier Donald Tusk (69) von Absicht. Man werde den russischen Botschafter einbestellen.