Darum gehts
- Eine russische Drohne drang in Polens Luftraum ein
- Das Militär gab den Abschuss frei, verzichtete aber darauf, als die Drohne nach Osten abdrehte
- Letzte Woche waren drei russische Marschflugkörper in Polen abgestürzt, Premier Tusk sprach von Absicht
Gabriel KnupferRedaktor News
Russland zündelt weiter gegen Polen: In der Nacht auf Dienstag drang eine russische Drohne in den polnischen Luftraum ein, wie die Zeitung «Bild» berichtet. Die Regierung löste Luftalarm aus und forderte die Bewohner nahe der ukrainischen Grenze auf, Schutzräume aufzusuchen.
Laut dem polnischen Militär wurde die Freigabe zum Abschuss erteilt. Man habe die Bevölkerung vor möglichen Folgen schützen wollen. Schliesslich verzichtete das Militär aber auf den Abschuss, weil die Drohne ihren Kurs nach Osten änderte.
Mehr zu Polen und Russland
Der Vorfall kommt wenige Tage nachdem drei russische Marschflugkörper in Polen abgestürzt sind. Nach den Einschlägen am Freitag sprach Premier Donald Tusk (69) von Absicht. Man werde den russischen Botschafter einbestellen.