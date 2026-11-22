In der russischen Exklave Kaliningrad ist am Samstagabend wegen eines verdächtigen Objekts Luftalarm ausgelöst worden. Berichte über Explosionen und Drohnengeräusche sind nicht unabhängig bestätigt.

Darum gehts In Kaliningrad lösten die Behörden am Samstag wegen eines Objekts aus Richtung Litauen Luftalarm aus

Aus Baltijsk wurden Explosionen und Drohnengeräusche gemeldet, Litauen bestritt eine Beteiligung

Der Frachter «Sparta 2» fing im Finnischen Meerbusen nach einem mutmasslichen Drohnenangriff Feuer

Daniel Macher Redaktor News

In der russischen Exklave Kaliningrad ist es am Samstagabend zu einem Luftalarm gekommen. Die Behörden aktivierten die Warnsysteme wegen eines verdächtigen Objekts, das sich aus Richtung Litauen genähert haben soll. In sozialen Netzwerken verbreitete Videos zeigen mutmasslich russische Flugabwehrkanonen im Einsatz.

Wie das Militärportal Defence-Network.com berichtet, wurden insbesondere aus Baltijsk, dem Hauptstützpunkt der russischen Ostseeflotte, Explosionen und Drohnengeräusche gemeldet. Aufnahmen sollen Leuchtspurmunition der Flugabwehr zeigen. Ob tatsächlich ukrainische Drohnen im Spiel waren, ist bislang unklar. Eine unabhängige Bestätigung, Angaben zu Schäden oder eine offizielle russische Stellungnahme liegen nicht vor. Litauen wies eine Beteiligung bereits zurück.

Gefahr vor erheblicher Eskalation

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte ein Nato-Aufklärungsflugzeug vom Typ Boeing E-3 AWACS. Trackingdaten zufolge flog die Maschine von Deutschland über Polen nach Litauen, bevor sie ihren Transponder abschaltete.

Bereits früher am Samstag war im Finnischen Meerbusen der Frachter «Sparta 2» mutmasslich von Drohnen getroffen worden. Das nach Kaliningrad bestimmte Schiff fing Feuer und trieb zeitweise in finnische Hoheitsgewässer. Hinter dem Angriff wird die Ukraine vermutet, wie Medien berichten. Eine Bestätigung aus Kiew fehlt jedoch auch hier.

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Die Vorfälle ereignen sich vor dem Hintergrund wachsender Spannungen in der Region. Polen verstärkte zuletzt seine Grenzsicherung zu Kaliningrad. Sollte sich ein ukrainischer Angriff auf die russische Exklave bestätigen, wäre dies eine erhebliche Eskalation des Krieges in unmittelbarer Nähe zum Nato-Gebiet.