Nach den vernichtenden Zwischenwahlen steht den Republikanern ein steiniger Weg zu den Präsidentschaftswahlen 2028 bevor. Während J. D. Vance Zweifel an einer Kandidatur zeigt, rückt Aussenminister Marco Rubio ins Scheinwerferlicht. Eine Expertin ordnet die Lage ein.

Darum gehts Nach den schwachen Zwischenwahlen gilt Marco Rubio bei den Republikanern vermehrt als möglicher Kandidat für die Präsidentschaftswahl 2028

J. D. Vance zweifelt laut CNN an seiner Führungsrolle, der Iran-Krieg gilt als Hindernis für 2028

US-Expertin Franziska Brühwiler sieht Vance stärker unter Druck, Kandidaten müssten Distanz zu Trump zeigen

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Bereits Anfang Monat häuften sich die Spekulationen darüber, dass sich Marco Rubio (55) schon bald aus der Trump-Administration zurückziehen könnte, um sich stattdessen für eine eigene Präsidentschaftskandidatur in Stellung zu bringen. Die Gerüchte über einen Abtritt wies er jedoch gegenüber der «New York Times» zurück.

Vergangenen Freitag hielt Rubio eine 30-minütige Grundsatzrede vor der konservativen Federalist Society. Laut dem Sender MS Now zeigt der Auftritt, dass er sich weiter als potenzieller Kandidat herauskristallisiert – und weit über seinen Posten als Aussenminister und nationaler Sicherheitsberater hinausblickt.

Republikaner wünschen sich zunehmend Kandidatur von Rubio

Wie «Politico» berichtet, gibt es im US-Kongress zunehmend Republikaner, die versuchen, Rubio für eine Präsidentschaftskandidatur zu gewinnen. «Ich halte ihn für den mit Abstand talentiertesten Republikaner», gab etwa der Abgeordnete Marlin Stutzman (50) aus Indiana in einem Interview bereits nach den Parlamentswahlen an. Er hob insbesondere seine Fähigkeiten hervor, durch Kommunikation zu vereinen. «Ich glaube, Rubio ist unsere beste Hoffnung, die Republikaner aus dieser Krise zu führen», meinte ein weiterer Abgeordneter gegenüber «Politico».

MS Now führt seine derzeitige Beliebtheit insbesondere darauf zurück, dass seine Parteikollegen in ihm jemanden mit dem Potenzial sehen, der die MAGA-Basis und die traditionellen Republikaner näher zueinander bringen könnte. Rubio selbst äussert sich nicht zu seinen Vorhaben. «Ich werde nicht mehr über das Jahr 2028 sprechen», sagte er vergangenen Montag gegenüber Reportern in Paris. «Ich werde es in keiner Form mehr diskutieren.»

J. D. Vance versucht, die MAGA-Koalition wieder aufzubauen

Bei dem ursprünglichen Favoriten der Republikaner, dem Vizepräsidenten J. D. Vance (42), sollen sich laut einem Bericht von CNN unterdessen erhebliche Selbstzweifel eingeschlichen haben. Der Bericht stützt sich auf Interviews mit etwa einem Dutzend Verbündeten und Beratern von Vance. Dieser soll zwar hochengagiert sein, die MAGA-Koalition wieder aufzubauen, jedoch sei er unsicher, ob er sie auch anführen kann.

Als grösstes Hindernis für eine erfolgreiche Kandidatur sehen seine Verbündeten den andauernden Iran-Krieg: «Wenn der Krieg im Iran nicht beendet wird, hat kein Republikaner eine Chance auf die Wahl 2028», so ein enger Vertrauter von Vance. Vance selbst hat noch keinen Zeitplan für seine Entscheidung festgelegt und eine Kandidatur im Weissen Haus gilt weiterhin als wahrscheinlich.

Distanziert sich Rubio von Trump?

US-Expertin Franziska Brühwiler ordnet die Situation im Gespräch mit Blick ein. «Grundsätzlich ist es noch zu früh für Prognosen darüber, wer kandidieren wird», stellt die Expertin klar. Fest stehe jedoch, dass J. D. Vance unter erheblich mehr Druck steht als Marco Rubio. «Bei Vance ist die Rolle aufgrund seiner Position als Vizepräsident quasi vorgegeben. Seine ganze politische Karriere ist zudem von Trump und der MAGA-Bewegung abhängig.»

1:33 Rubio kurz in Schockstarre: Trump liest vertrauliche Nachricht laut vor

Auch welcher der beiden Republikaner im Wahlkampf 2028 die besseren Chancen haben würde, könne noch nicht gesagt werden. «Das ist unter anderem davon abhängig, wen die Demokraten zur Wahl aufstellen werden und wie verantwortungsbewusst die Demokraten ihre neu gewonnene Mehrheit im Parlament nutzen.»

Die aktuelle Lage für republikanische Anwärter ist laut der Expertin verzwickt. Eine grosse Wählerbasis sei auch nach den Zwischenwahlen noch vorhanden, jedoch sorgen insbesondere der Iran-Krieg, steigende Lebenskosten und ein Korruptionsproblem dafür, dass sich immer mehr republikanische Wähler von der aktuellen Politik von Donald Trump (80) abwenden. «Mögliche Kandidaten müssen daher Eigenständigkeit darlegen und sich in gewissen Punkten glaubwürdig von Trump distanzieren.» Gleichzeitig müsse man als Mitarbeiter in der Trump-Administration weiterhin loyal bleiben.