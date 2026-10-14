Trumps Herzensprojekt bröckelt: Am frisch sanierten Reflecting Pool in Washington wurden laut Inspektionsbericht 85 Risse, Blasen und weitere Mängel entdeckt. Ursache seien ungeeignete Materialien und Zeitdruck.

Darum gehts Trumps Reflecting-Pool-Sanierung kostete 12 Mio. Franken

Nun weist ein Bericht 85 Mängel an der Beschichtung aus

Ursachen seien ungeeignete Materialien und Zeitdruck

Mattia Jutzeler Redaktor News

Reflecting Pool. Die Bauarbeiten am grossen Wasserbecken vor dem Lincoln Memorial in Washington D.C. waren für den US-Präsidenten ein Herzensprojekt. Über 12 Millionen Franken investierte er in die Sanierung des Reflecting Pools im Sommer 2026.

Jetzt enthüllte die «Washington Post» jedoch grobe Probleme am Wasserbecken, die erst nach Beendigung der Sanierungsarbeiten auftraten. Die blaue Beschichtung, die im Rahmen der Rennovation am Boden des Pools aufgetragen wurde, hat bereits 85 Mängel. Das geht aus einem Inspektionsbericht hervor, der der Zeitung vorliegt. Die Mängel umfassen etwa Risse und Blasen in der Beschichtung.

Ungeeignete Materialien und Zeitdruck als Ursache

Es ist nicht das erste Mal, dass der Reflecting Pool seit Beendigung der Sanierungsarbeiten für Schlagzeilen sorgt. Bereits wenige Tage nach dem Ende der Bauarbeiten hatte sich das Wasser im Becken grün verfärbt – ausgelöst durch Algenwachstum, das durch Hitze begünstigt wurde. Kurze Zeit später tauchten grosse Risse am Boden des Pools auf.

Trump führte die Schäden ganz allgemein auf Vandalismus zurück. Im aktuellen Inspektionsbericht werden jedoch die Verwendung ungeeigneter Materialien sowie Zeitdruck bei der Fertigstellung der Renovierung für die Probleme verantwortlich gemacht.

Ein Teil des Abblätterns sei wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass Arbeiter noch am Tag vor der Wiederbefüllung des Beckens mit Arbeiten beschäftigt waren. Die verwendete Farbe brauche laut Bericht 72 Stunden zum «Aushärten». Die zuständige Firma arbeitet momentan daran, den Pool zu flicken. Wie viel diese neuen Reparaturarbeiten kosten werden, ist noch unklar.