Iran warnt: Infrastruktur in der gesamten Region wird zum Ziel

Von Daniel Macher, Redaktor am Newsdesk

Nach der deutlichen Drohung von Donald Trump hat Iran mit scharfen Worten vor möglichen Angriffen auf seine Kraftwerke gewarnt und dabei weitreichende Folgen für die gesamte Region in Aussicht gestellt.

Der iranische Parlamentspräsident Mohammad Baqer Qalibaf erklärte in einem Beitrag auf der Plattform X, dass ein Angriff auf iranische Energieanlagen gravierende Konsequenzen haben könnte. Sollten Kraftwerke oder andere Teile der Infrastruktur im Iran ins Visier genommen werden, würden auch Energie- und Ölanlagen in der gesamten Region zu legitimen Zielen werden.

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Wörtlich schrieb Qalibaf, dass in einem solchen Fall «kritische Infrastruktur, Energieinfrastruktur und Ölanlagen in der gesamten Region unwiderruflich zerstört werden könnten».

Zudem warnte der Parlamentspräsident vor erheblichen wirtschaftlichen Auswirkungen. Ein Angriff auf iranische Anlagen würde seiner Einschätzung nach dazu führen, dass der Ölpreis weltweit für längere Zeit hoch bleiben könnte.