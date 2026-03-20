USA und Israel verfolgen «unterschiedliche» Kriegsziele im Iran

Von Mattia Jutzeler, Redaktor am Newsdesk

Seit fast drei Wochen führen die USA und Israel gemeinsam Krieg gegen den Iran. Die militärische Kooperation der beiden Nationen wirkt so eng wie noch nie. Trotzdem verfolgen sie laut dem US-Geheimdienst andere Kriegsziele. Das bestätigt Direktorin Tulsi Gabbard (44) in einer Anhörung am Donnerstag, wie unter anderem «The Independent» berichtet.

«Anhand der Operationen lässt sich erkennen, dass die israelische Regierung darauf abzielt, die iranische Führung zu schwächen», erklärt Gabbard. «US-Präsident Donald Trump (79) hat erklärt, seine Ziele seien die Zerstörung der iranischen Raketenabschusskapazität, der Produktionskapazität für ballistische Raketen und der iranischen Marine.»

Die Kommunikation der beiden Militärpartner scheint in letzter Zeit ausserdem nicht ganz reibungslos zu funktionieren. So behauptete beispielsweise Pete Hegseth (45) gegenüber dem «Guardian», die USA hätten nichts mit dem Angriff auf das Erdgasfeld South Pars im Süden des Irans zu tun gehabt. Iranische Nachrichtenagenturen hatten am Mittwoch berichtet, dass das grösste Erdgasfeld der Welt beschossen wurde.

Auch Israel hat sich bisher noch nicht öffentlich zu diesem Angriff bekannt. Wie Reuters allerdings schreibt, sei die Attacke auf das Erdgasfeld von Israel mit den Vereinigten Staaten zusammen koordiniert worden. Das bestätigen mehrere israelische Beamte der Nachrichtenagentur.

Trump kritisierte den Angriff seines Verbündeten ausserdem am Donnerstagabend scharf. «Ich habe ihm gesagt, er soll das nicht tun», soll der US-Präsident in einem Telefongespräch mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu gesagt haben. Israel werde laut Trump die Angriffe auf iranische Öl- und Gasanlagen einstellen, schreibt CNN.