Der Iran prüft offenbar Anschlagsoptionen gegen führende US-Regierungsmitglieder, darunter den Einsatz einer «schmutzigen Bombe» in Washington. Das Weisse Haus spricht von keiner glaubwürdigen Bedrohung.

Darum gehts CNN berichtet, Iran erwäge eine schmutzige Bombe in Washington gegen US-Regierungsmitglieder

Das Weisse Haus sieht keine glaubwürdige Bedrohung, Fähigkeit und Absicht Irans bleiben offen

US-Behörden brachten Rubio, Hegseth und Bessent auf Militärbasen und an sichere Orte in Sicherheit

Gabriel Knupfer Redaktor News

Der Iran sinnt auf Rache gegen führende Mitglieder der US-Regierung. Wie der Sender CNN exklusiv berichtet, erwägt das Mullah-Regime dafür unter anderem den Einsatz einer «schmutzigen Bombe» in Washington. Dabei handelt es sich um eine konventionelle Bombe, der radioaktives Material beigemischt ist. Solche Bomben sind einfacher herzustellen als echte Atomwaffen, bei denen eine nukleare Kettenreaktion ausgelöst wird.

CNN beruft sich in dem Bericht auf mehrere Insider. Laut dem Sender ist aber unklar, ob der Iran in der Lage ist, einen solchen Anschlag durchzuführen. Einige Quellen sprechen demnach eher von einem Versuch, sich Optionen offenzuhalten. Andererseits seien die aufgedeckten Pläne sehr konkret und umfassten Orte und Ziele, sagten zwei der Quellen.

«Keine glaubwürdigen Bedrohungen»

Laut einer Sprecherin des Weissen Hauses gibt es «derzeit keine glaubwürdigen Bedrohungen für das Heimatland». Ob der Iran tatsächlich eine derartige Eskalation plant, ist ebenfalls unklar. Klar ist hingegen, dass die anhaltenden US-Militärschläge und die Wirtschaftsblockade für das Regime eine zunehmende Gefahr darstellt. Ein Ende des Konflikts ist trotz aller Beteuerungen aus Washington nicht in Sicht.

Bereits in der Vergangenheit wurden iranische Mordpläne gegen Regierungsmitglieder bekannt. 2024 flog ein geplantes Attentat auf US-Präsident Donald Trump (80) auf. In den letzten Tagen brachten die US-Behörden Aussenminister Marco Rubio (55), Verteidigungsminister Pete Hegseth (46) und Finanzminister Scott Bessent (64) bereits auf Militärstützpunkten und an gesicherten Orten in Sicherheit.