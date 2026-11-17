Die USA würden sich nicht auf ein langjähriges Engagement im Iran einlassen, sagt Vizepräsident JD Vance. Donald Trump werde den Krieg noch in seiner Amtszeit beenden.

Darum gehts Trump werde den Iran-Krieg rasch beenden, verspricht JD Vance

Republikaner erlitten Verluste, weil Trump nach dem Iran-Angriff weiterhin keinen Ausweg findet

Zeichen auf Eskalation: Trump entsendet dritten Flugzeugträger, Iran greift US-Stützpunkt in Bahrain an

Gabriel Knupfer Redaktor News

US-Vizepräsident JD Vance (42) verspricht ein rasches Ende des Iran-Kriegs. «Der Präsident wird nicht zulassen, dass dies zu einem endlosen Krieg wird», sagte Vance in einem Interview mit Fox-Moderatorin Laura Ingraham (63).

Hintergrund sind die schweren Verluste der Republikaner bei den Zwischenwahlen. Viele Wähler straften die Partei ab, weil Donald Trump (80) nach dem Angriff auf den Iran Ende Februar keinen Ausweg findet – entgegen seinem Wahlversprechen, keine «ewigen Kriege» mehr zu führen.

«Bedrohung für die USA»

«Der Präsident war der Ansicht, dass er das Atomprogramm zerstören müsse. Und ja, das iranische Atomprogramm ist eine Bedrohung für die USA», so Vance weiter. «Aber wir werden nicht zulassen, dass dies zu einem zehn- oder fünfzehnjährigen Engagement wird, nicht einmal zu einem zweijährigen Engagement.» Er habe volles Vertrauen, dass der Präsident den Krieg vor dem Ende seiner Amtszeit beenden werde.

Aktuell deuten die Zeichen indes auf Eskalation: Am Wochenende hat Trump einen dritten Flugzeugträger in die Region verlegen lassen. Derweil attackierte der Iran in den letzten Tagen mehrfach einen US-Stützpunkt in Bahrain. Ausserdem behaupten die Revolutionsgarden, dass in den letzten 24 Stunden vier Öltanker über Minen gefahren und explodiert seien.

Das iranische Regime blockiert die Strasse von Hormus und treibt damit den Ölpreis hoch. Das macht den Krieg in den USA unbeliebt. Und gefährdet so Vances Chancen für die Präsidentschaftswahlen 2028. Trump selbst hat den Krieg mehrfach als «effektiv beendet» erklärt – nur um kurz darauf doch wieder bombardieren zu lassen.