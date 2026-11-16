Elf Menschen sterben in Flammen auf Phuket

Bei einem Brand im thailändischen Ferienort Patong auf Phuket sind elf Menschen gestorben, 16 wurden verletzt. Laut Behörden könnte ein Kurzschluss einen Transformator explodieren lassen haben, die Ermittlungen laufen.

Darum gehts In Patong auf Phuket starben bei einem Brand in fünf Shophouses elf Menschen, 16 wurden verletzt

Ein Kurzschluss könnte eine Explosion ausgelöst haben, danach brannte ein Motorradverleih mit Benzin

Eingeschlossene flohen auf Dächer, einige Todesopfer riefen noch Freunde und Angehörige an

Daniel Macher Redaktor News

Bei einem verheerenden Brand im thailändischen Ferienort Patong auf der Urlaubsinsel Phuket sind elf Menschen ums Leben gekommen. 16 weitere wurden verletzt. Das Feuer brach in den frühen Morgenstunden aus und erfasste fünf sogenannte Shophouses im Touristenzentrum. Das berichtet die Zeitung «Bangkok Post» unter Berufung auf die Behörden.

Unter den Todesopfern befinden sich acht Frauen und drei Männer. Zehn der Verstorbenen waren thailändische Staatsangehörige, ein Opfer stammte aus Myanmar.

Nach ersten Ermittlungsergebnissen könnte ein Kurzschluss an einem Strommast eine Explosion eines Transformators ausgelöst haben. Die Flammen griffen anschliessend auf einen Motorradverleih über. Dort lagerten rund 100 Mietmaschinen sowie Benzin und Schmierstoffe. Von dort breitete sich das Feuer rasch auf benachbarte Geschäfte aus. In den oberen Stockwerken des Gebäudekomplexes wohnten zudem einige Mitarbeiter.

Todesopfer riefen noch Freunde und Angehörige an

Für viele Menschen wurde die Flucht zur tödlichen Falle. Zahlreiche Eingeschlossene versuchten, sich vor den Flammen und dem dichten Rauch auf die Dächer der Gebäude zu retten. Einige der späteren Todesopfer sollen während ihrer Flucht noch verzweifelt Freunde und Angehörige angerufen haben.

Die meisten Opfer starben vermutlich an einer Rauchvergiftung. Äussere Verletzungen hätten die Toten nicht aufgewiesen, erklärte der Gouverneur von Phuket, Chotenarin Kerdsom. Die Feuerwehr benötigte rund zwei Stunden, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Die Polizei schliesst Brandstiftung nach der Auswertung von Überwachungsvideos und Zeugenaussagen aus. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.