Donald Trump drängt auf eine neue 250-Dollar-Banknote mit seinem Gesicht. Ein Gesetz könnte seine Pläne durchkreuzen – doch das Finanzministerium setzt auf einen Trick.

Jetzt plant Trump auch 250-Dollar-Note mit seinem Gesicht

Jetzt plant Trump auch 250-Dollar-Note mit seinem Gesicht

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Donald Trump fordert eine neue 250-Dollar-Note mit seinem Gesicht

Trick: Grosses Bild soll Porträt-Verbot für lebende Personen umgehen

Auch Münzen mit Trumps Gesicht sind in Planung

Gabriel Knupfer Redaktor News

US-Präsident Donald Trump (79) will sein Gesicht auf einer neuen 250-Dollar-Banknote sehen – pünktlich zum 250. Geburtstag der USA. Das Problem: Seit über 150 Jahren ist es verboten, lebende Personen auf US-Geld zu zeigen.

Wie die «Washington Post» berichtet, drängt die Regierung seit letztem August auf die neue Banknote. Sie wurde vom britischen Porträtmaler Iain Alexander entworfen, der sich als «Lieblingskünstler» des Präsidenten bezeichnet.

Mit einem Trick aufs Geld

Das Problem für Trump: Aktuell ist es nicht erlaubt, Porträts von lebenden Personen auf US-Münzen oder Banknoten abzubilden. Ein Gesetzesentwurf, der dies ändern soll, steckt im Kongress fest.

Nun plant das Finanzministerium einen dreisten Trick: Wenn der Bildausschnitt gross genug ist, gelte Trumps Konterfei offiziell nicht als Porträt. Mit dieser Masche mogelte er sich schon auf ebenfalls zum Geburtstag der USA geplante Münzen.

«Wahnhafte Überzeugungen»

Für Kritiker ist die Note ein weiterer Beweis für Trumps Grössenwahn. Erst kürzlich zweifelten 30 US-Mediziner öffentlich an seinem Verstand. Die Ärzte bescheinigen dem Präsidenten «wahnhafte Überzeugungen».

Der Grund: Trump postete in der Vergangenheit unter anderem ein KI-generiertes Bild, das ihn als Jesus zeigt. Ausserdem verfolgt der Präsident zahlreiche Protz-Projekte wie einen riesigen Triumphbogen in Washington und einen gigantischen Ballsaal auf dem Gelände des Weissen Hauses. Dafür liess er den Ostflügel der Präsidentenresidenz abreissen.