Putin will dank Minischweinen und Gentherapie ewig leben

Wladimir Putin will den Tod besiegen. Russland investiert 20 Milliarden Franken in Gentherapien und Ersatzorgane für die Kreml-Eliten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Putin investiert 20 Milliarden Franken in Langlebigkeitsforschung mit Gentherapie

Organe aus 3D-Druckern oder Minischweinen sollen ab 2030 verfügbar sein

Putins Tochter Maria Vorontsova (41) leitet staatlich geförderte Genetikprogramme

Gabriel Knupfer Redaktor News

Wladimir Putin (73) will ewig leben. Nun enthüllte das «Wall Street Journal», wie weit der russische Machthaber für seinen verrückten Plan geht.

Moskau buttert umgerechnet 20 Milliarden Franken in die Langlebigkeitsforschung. Kernstück ist eine revolutionäre Gentherapie. Sie soll die Zellalterung stoppen. Ein Kreml-Politiker schwärmt bereits vom «Wundermittel» gegen das Altern.

Organe in Minischweinen

Doch die Therapie ist nicht der einzige Ansatz: Putins Forscher drucken auch schon Organe im 3D-Printer oder züchten sie in Minischweinen. Bis 2030 soll die Technologie stehen. Der Plan: Unendlicher Organ-Nachschub für den Kreml-Chef und seine Entourage.

Bereits 2030 soll die Technologie bereit sein. Das Ziel: beinahe unbegrenzten Nachschub an Organen für Putin und die Kreml-Eliten. Russische Wissenschaftler behaupten, dass sie schon heute menschliches Knorpelgewebe bioprinten können.

Putins Tochter leitet Forschung

Offiziell will Russland mit den Langlebigkeitsprogrammen noch in diesem Jahrzehnt 175'000 Leben retten. Doch dass es bei der ganzen Forschung um Putin persönlich geht, ist offensichtlich. So leitet seine Tochter Maria Vorontsova (41) die staatlich geförderten Genetikprogramme.

Im letzten Herbst verriet Putin dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping (72), dass Menschen durch den Austausch ihrer Organe Unsterblichkeit erlangen könnten. Die ungewollt an die Öffentlichkeit gelangte Aufnahme bewies, wie sehr die eigene Sterblichkeit den russischen Machthaber umtreibt.