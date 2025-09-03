Gespräch zwischen Putin und Xi versehentlich veröffentlicht

An der Militärparade in Peking unterhielten sich zwei der mächtigsten Männer der Welt – Wladimir Putin und Xi Jinping. Über ein Mikrofon wurde das Gespräch versehentlich veröffentlicht – der Gesprächsinhalt ist befremdlich.

Xi erwähnt, Menschen könnten bald bis zu 150 Jahre alt werden

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Es ist eine verstörende Unterhaltung, an der Chinas Staatschef Xi Jinping (72) und der russische Präsident Wladimir Putin (72) die Weltöffentlichkeit am Rande der grossen Militärparade in Peking zum 80. Jahrestag der Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg teilhaben liessen.

Zwei der mächtigsten Männer der Welt sinnieren über das ewige Leben. Das berichtet unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters. Es scheint, als würden sie mit dem Gedanken spielen, ihre Regentschaft um noch viele weitere Jahre verlängern zu wollen. Oder wollen sie etwa das ewige Leben doch allen Menschen zugänglich machen? Man kann nur spekulieren.

Putin und Xi erwischt

Klar ist: Putin und Xi sprechen über Organtransplantationen und darüber, dass Menschen womöglich schon bald 150 Jahre alt werden können.

Aus dem Bericht geht auch hervor, dass die beiden älteren Staatschefs bei ihrer Unterredung erwischt wurden. Laut Reuters wurde das Gespräch über ein sogenanntes hot mic veröffentlicht. Putin und Xi glaubten demnach, das Mikrofon würde gar nicht aufzeichnen, was aber der Fall war. Unter anderem der chinesische Staatssender CCTV übertrug die Unterhaltung.

«Je länger man lebt, desto jünger wird man»

«Die Biotechnologie entwickelt sich ständig weiter», zitiert Reuters den chinesischen Übersetzer Putins. «Menschliche Organe können kontinuierlich transplantiert werden», sagt er weiter. «Je länger man lebt, desto jünger wird man und man kann sogar Unsterblichkeit erlangen.»

Dann spricht Xi: «Manche sagen voraus, dass die Menschen in diesem Jahrhundert 150 Jahre alt werden könnten.»

Sender regelt Ton runter

Es gibt noch etwas, das darauf hindeutet, dass das Gespräch nicht für die Weltöffentlichkeit gedacht war. Laut Reuters wechselte das Bild von CCTV, als Xi zu sprechen begann, weg von den Protagonisten, hin zu einer Totalaufnahme des Tiananmen-Platzes. Ausserdem regelte der Sender den Ton runter.

Weder die russische Regierung noch das chinesische Aussenministerium reagierten auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur. Auch vonseiten des Senders gab es zunächst keine Stellungnahme.