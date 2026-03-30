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Geheime Angriffe, gezielte Tötungen, ein Regime unter Druck – und plötzlich wird ein brandgefährliches Szenario sehr realistisch: Schickt Trump US-Bodentruppen in den Iran? Während Israel mit mutmasslichen Mossad-Operationen Irans Machtapparat erschüttert, prüfen die USA offenbar den nächsten Schritt. Nicht als Grossinvasion, sondern als präzise Bodenoperationen gegen Schlüsselziele. Der Gedanke dahinter: zuschlagen, bevor sich eine neue Führungsriege in Teheran stabilisiert. Doch wo genau könnte Washington ansetzen? Drei Szenarien stechen heraus – und jedes davon birgt enormes Eskalationspotenzial.

1 Kharg: Angriff auf Irans Geldmaschine

Kaum ein Ziel wäre ökonomisch so zentral – und so riskant – wie die Insel Kharg. Rund 90 Prozent der iranischen Öl-Exporte laufen über dieses kleine Eiland. Ein US-Vorstoss hier wäre kein symbolischer Schlag, sondern ein wirtschaftlicher Würgegriff. Die Logik: Einnahme, Ölexport stoppen, Regime unter Druck setzen – und so Verhandlungen erzwingen.

Militärisch ist eine Eroberung machbar. Politisch und operativ wird es heikel. Kharg liegt nur rund 25 Kilometer vor der iranischen Küste. US-Truppen wären dort dauerhaft exponiert – Ziel von Drohnen, Raketen oder Schnellboot-Angriffen.

Der grössere Hebel liegt ohnehin woanders: Ein Angriff auf Kharg würde den globalen Ölmarkt sofort erschüttern. Teheran könnte die Infrastruktur zerstören, um sie nicht zu verlieren. Die Folge: ein Schock, der weit über die Region hinausgeht, mit direkten wirtschaftlichen Folgen auch für Europa.

2 Hormus: Kontrolle statt Eroberung

Strategisch noch zentraler ist die Strasse von Hormus. Hier entscheidet sich nicht nur ein Krieg, sondern der Energiefluss der Welt. US-Pläne zielen laut «New York Times» weniger auf Besetzung als auf gezielte Angriffe gegen iranische Abschussrampen, Radarstellungen und Drohnenbasen entlang der Küste und auf Inseln wie Larak oder Abu Musa.

Das Muster ist klar: Das gezielte Ausschalten von Irans Raketen, Drohnen und Überwachungssystemen, also genau jener Mittel, mit denen Teheran die Strasse von Hormus kontrolliert. Und hier zeigt sich die Wirkung der Mossad-Offensive besonders deutlich. Israels gezielte Angriffe auf iranische Kommandostrukturen und Schlüsselpersonen haben die Reaktionsfähigkeit Teherans teilweise geschwächt. Für die USA bedeutet das: bessere Zielaufklärung, langsamere Gegenreaktionen.

Doch genau darin liegt die Gefahr. Denn Iran ist trotz der Verluste weiterhin in der Lage, den Schiffsverkehr massiv zu stören. Eine US-Operation könnte deshalb genau das auslösen, was sie verhindern soll: eine vollständige Blockade von Hormus – und damit einen globalen Energieschock.

3 Küsten-Raids: Der wahrscheinlichste und gefährlichste Schritt

Am realistischsten ist derzeit kein spektakulärer Angriff, sondern ein verdeckter: kurze, hochmobile Einsätze von Marines, Fallschirmjägern und Spezialkräften rund um die iranischen Küsten. Ziel wären Logistik-Hubs, Raketenstellungen oder nukleares Material. Die zusammengezogenen und einsatzbereiten US-Truppen deuten klar darauf hin: schnell rein, schnell raus. Wochen statt Monate.

Genau solche Operationen erscheinen politisch eher verkraftbar und militärisch am plausibelsten. Doch die Geschichte zeigt, wie trügerisch diese Logik ist. Auch begrenzte Einsätze können eskalieren, wenn der Gegner zurückschlägt. Iran hat bereits signalisiert, dass ein US-Bodeneinsatz direkte Gegenangriffe auf regionale Infrastruktur auslösen würde – inklusive neuer Fronten. Der Iran könnte weitere US-Basen, Öl-Anlagen in der Region und wichtige Schifffahrtsrouten attackieren.

Der entscheidende Faktor: Israels Schattenkrieg

Was diese Szenarien überhaupt erst realistisch macht, ist nicht primär die Stärke des US-Militärs, sondern die Vorarbeit Israels. Die Mossad-Operationen haben Irans System nicht zerstört, aber durchlässiger gemacht: Kommandoketten wurden gestört, Schlüsselpersonen eliminiert, militärische Infrastruktur gezielt getroffen.

Das senkt die Einstiegshürde für die USA. Ein begrenzter Bodeneinsatz wirkt plötzlich machbar, fast kalkulierbar. Doch genau das könnte der gefährlichste Trugschluss sein: Ein erfolgreicher Schlag auf Kharg, in der Strasse von Hormus oder auf einzelne Ziele im Landesinnern würde Iran nicht automatisch in die Knie zwingen.

Im Gegenteil: Er könnte eine Eskalationsspirale auslösen, die weit über das ursprüngliche Ziel hinausschiesst. Trump steht damit vor einem klassischen Dilemma amerikanischer Kriegsführung: Der schnelle, spektakuläre Schlag ist militärisch möglich – aber strategisch kaum kontrollierbar.