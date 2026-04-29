Bei diesem Schnappschuss kann man sich das Lachen kaum verkneifen: Die Nikon Comedy Wildlife Awards 2026 haben einen klaren Gewinner. Alison Tucks Bild eines Basstölpels auf den windigen Bempton Cliffs im englischen Yorkshire begeisterte die Abstimmenden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Basstölpel-Foto von Alison Tuck gewinnt Publikumspreis 2026 in Yorkshire

Schnappschuss entstand an stürmischem Tag auf den Bempton Cliffs

Seit 2015 spenden Awards 10 Prozent der Einnahmen an Tierschutzprojekte

Marian Nadler Redaktor News

«Wo ist denn jetzt mein Nest?»: Genau das dürfte sich ein Vogel in Nöten im englischen Yorkshire gefragt haben. Er hat bei den Nikon Comedy Wildlife Awards die Herzen der Abstimmenden erobert und wurde zum Publikumsliebling 2026 gekürt.

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Der so betitelte Schnappschuss zeigt einen Basstölpel, der auf den windigen Bempton Cliffs durch Gras verdeckt wird. Die britische Fotografin Alison Tuck sicherte sich mit dem Bild den Sterna People's Choice Award – eine Auszeichnung, die laut den Veranstaltern durch öffentliche Abstimmung vergeben wird.

«Ich liebe es, viele Fotos zu machen»

Alison Tuck bedeutet die Auszeichnung viel, wie sie in einer Medienmitteilung erklärt. «Es war schon aufregend, mit meinem Basstölpel-Foto ins Finale zu kommen. Aber dieser Preis ist etwas ganz Besonderes.»

Die Aufnahme entstand an einem stürmischen Tag, erklärte Tuck. Die Geehrte weiter: «Ich liebe es, viele Fotos zu machen, besonders von Wildtieren – von einer winzigen Ameise bis zu einem grossen Elefanten an Land, von einer kleinen Krabbe bis zu einem Schwertwal im Meer oder von einem winzigen Honigsauger bis zu einem hoch in der Luft schwebenden Raubvogel. Sie alle haben ihre eigene Geschichte zu erzählen.»

Marschierender Gorilla in Ruanda

Neben dem Gewinnerbild sorgten weitere tierische Fotos für Lacher: Ein Elefant in Sri Lanka, der sich mit seinen Ohren die Augen verdeckt, ein marschierender Gorilla in Ruanda und ein fliegendes Eichhörnchen in Belgien, das wie zur Kapitulation die Pfoten hebt.

Auch ein Vogel aus Brasilien mit einer kuriosen Frisur, und drei Füchse, die in den Niederlanden ulkig im Sand herumtoben, schafften es unter die besten Beiträge.

Jeder kann mitmachen und gewinnen

Seit 2015 feiern die Awards die humorvolle Seite der Natur. Gegründet von den Fotografen Paul Joynson-Hicks (55) und Tom Sullam, unterstützt der Wettbewerb den Tierschutz: Zehn Prozent der Einnahmen gehen an die Born Free Foundation, eine Stiftung, die sich für den Schutz bedrohter Arten und ihrer Lebensräume einsetzt.

Die kostenlose Teilnahme steht Hobbyfotografen wie Profis offen und soll zugleich für Tierschutz sensibilisieren.