Epstein tanzt und verfolgt Frau in der Küche
1:12
Neue Videos aufgetaucht:Epstein tanzt und verfolgt Frau in der Küche

Neue Videos aufgetaucht
Hier verfolgt Epstein junge Frauen in der Küche

Am Freitag veröffentlichte das US-Justizministerium 2000 Videos von Jeffrey Epstein. Trotz schockierender Aufnahmen, die nun ans Licht kommen, plant die Behörde keine weiteren Anklagen.
Publiziert: vor 4 Minuten
In einem Video jagt Jeffrey Epstein in seiner Küche Frauen.
Darum gehts

  • US-Justizministerium veröffentlichte 2000 Videos zu Fall Jeffrey Epstein
  • Epstein jagt Frauen in Video und tanzt
  • Vize-Justizminister Todd Blanche: Keine weiteren Anklagen, trotz schrecklicher Fotos und Dokumente
Marian NadlerRedaktor News

Das US-Justizministerium hat neben Dokumenten und Fotos am Freitag auch 2000 unveröffentlichte Videos von Jeffrey Epstein veröffentlicht. Blick zeigt nun einige der Aufnahmen. 

In einem Video ist zu sehen, wie der verurteilte Straftäter mit einer jungen Frau, deren Gesicht zum Schutz ihrer Privatsphäre unkenntlich gemacht wurde, einen Tanz erst improvisiert und dann einstudiert. Im Hintergrund hört man das Lachen einer jungen Frau, die das Ganze filmt.

Justizministerium plant keine weiteren Anklagen

In einem weiteren Clip jagt Epstein zwei junge Frauen in der Küche seiner Wohnung. Dabei steigt er auf die Arbeitsfläche und schaut von oben herab auf die Frauen. Die jungen Damen lachen. Auch die Frau hinter der Kamera findet die Szene offenbar amüsant.

Epstein starb 2019 als verurteilter Sexualstraftäter im Gefängnis. Zuvor war er angeklagt worden, einen Ring zur sexuellen Ausbeutung Minderjähriger unterhalten zu haben.

«Viele schreckliche Fotos»

Das US-Justizministerium plant nach der Veröffentlichung der Ermittlungsakten im Fall Epstein indes keine weiteren Anklagen. Bei der Prüfung der Epstein-Akten sei darin nichts gefunden worden, was dem Ministerium eine Strafverfolgung ermöglichen würde, sagte der stellvertretende US-Justizminister Todd Blanche (51) dem US-Sender CNN.

Video zeigt das Anwesen von Jeffrey Epstein
1:16
Auf dessen Privatinsel:Video zeigt das Anwesen von Jeffrey Epstein

Die ganze Welt könne sich nun das veröffentlichte Material ansehen und selbst «beurteilen, ob wir uns geirrt haben», sagte er weiter. «Es gibt viele schreckliche Fotos, die offenbar von Herrn Epstein oder von Menschen aus seinem Umfeld aufgenommen wurden, aber das erlaubt uns nicht unbedingt, jemanden strafrechtlich zu verfolgen», ergänzte Blanche ferner.

