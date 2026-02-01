Zwölf Mädchen beschreiben in einer Befragung des FBIs, wie sie zu Opfern von Jeffrey Epstein wurden. Sie erzählen von teuren Geschenken und einer perfiden Rekrutierungs-Strategie.

Darum gehts Epstein-Akten enthüllen Missbrauch von 12 Frauen zwischen 1999 und 2005

14-Jährige massierte Epstein nackt, erhielt Geld und Geschenke

15-Jährige rekrutierte «vielleicht 30 Mädchen» für 200 Dollar pro Kopf

Mattia Jutzeler Redaktor News

Die neu veröffentlichen Dokumente der Epstein-Akten geben einen detaillierten Einblick in das perverse Leben von Jeffrey Epstein (1953–2019). So hat das US-amerikanische Justizministerium am Freitag unter anderem die Protokolle einer FBI-Befragung aus der Mitte der 2000er-Jahre freigegeben. Es handelt sich konkret um die Befragungen von zwölf Frauen, die zwischen den Jahren 1999 und 2005 von Epstein oder seinem Umfeld kontaktiert wurden.

Eines der Opfer war gerade einmal 14 Jahre alt, als sie 2001 in Epsteins abartiges Missbrauch-Netzwerk geriet. Wer genau das Mädchen rekrutierte, ist nicht bekannt. Der Name ist geschwärzt.

Klar ist allerdings, dass ihr von dieser Person empfohlen wurde, sich gegenüber Epstein als 17-Jährige auszugeben. Beim ersten Treffen soll ihm schnell klar geworden sein, dass das Mädchen ihn anlügt. «Du bist also 14 Jahre alt», habe er zu ihr gesagt. Und weiter: «Wir werden es niemandem erzählen.»

Epstein masturbierte dabei

Die Heranwachsende habe Epstein danach über Jahre hinweg regelmässig massiert. Sie war dabei entweder in Unterwäsche bekleidet oder komplett nackt. «Wieso hast du noch deine Unterwäsche an?», soll Epstein das Mädchen, während einer Massage gefragt haben. «Zieh' dein Shirt und deine Hose aus.»

Ob es bei diesen Massagen zu expliziten sexuellen Handlungen kam, ist aus dem Protokoll nicht klar ersichtlich, da viele Stellen geschwärzt wurden. Laut dem FBI soll Epstein dabei aber mindestens masturbiert haben.

100 US-Dollar für neue Mädchen

Für diese Massagen wurde der Minderjährigen von Epstein 200 bis 500 US-Dollar gezahlt. Weitere 500 Dollar sollen ihr für Nacktfotos geboten worden sein. Auch wurden ihr Geschenke gemacht, erzählte die Frau den Behörden.

Zum Beispiel Unterwäsche der Marke Victoria's Secret oder Konzerttickets der Rockband Incubus. Besonders hinterhältig: Epstein soll die Teenagerin dazu angestiftet haben, weitere Mädchen für sein Netzwerk zu rekrutieren. 100 Dollar bot er ihr pro neuem Mädchen.

«Vielleicht 30 Mädchen» rekrutiert

Die Aussagen decken sich mit denen der anderen elf Opfer, die vom FBI befragten wurden. Viele von ihnen sollten im Auftrag von Epstein minderjährige Mädchen anheuern. Eine Befragte gab an, «vielleicht 30 Mädchen» rekrutiert zu haben. «Ich zahle dir 200 Dollar für jedes Mädchen, das du mir bringst», soll Epstein einer damals 17-Jährigen versprochen haben. «Stell sicher, dass sie wissen, was erwartet wird. Je jünger, desto besser.»

Neben dem jungen Alter scheint Epstein weitere Vorlieben für seine Opfer gehabt zu haben. «Keine schwarzen Mädchen und keine Mädchen mit Tattoos», soll seine Forderung an eine damals 15-Jährige gewesen sein.

Einige der Opfer berichten, dass es während der Massagen zu sexuellen Handlungen mit Epstein gekommen sein soll. Einem anderen der Mädchen habe er während der Massage den BH heruntergerissen. Einer damals 17-Jährigen habe er nach dem Missbrauch 1000 Dollar bezahlt und eine Louis-Vuitton-Handtasche geschenkt.