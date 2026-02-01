Das US-Justizministerium veröffentlichte 3,5 Millionen neue Epstein-Akten. Sie enthüllen Treffen zwischen WEF-Chef Børge Brende und Jeffrey Epstein, darunter ein Dinner 2018 mit Steve Bannon in New York.

Darum gehts WEF-Chef Børge Brende traf 2018 und 2019 mehrfach Jeffrey Epstein

Brende bedauert mangelnde Recherche über Epsteins kriminelle Vergangenheit und Kontakte

US-Justizministerium veröffentlichte 3,5 Millionen Dokumente zu Epsteins Verbindungen weltweit

Wie jüngst veröffentlichte Epstein-Akten zeigen, hatte Børge Brende (60), der Präsident des Weltwirtschaftsforums (WEF), in den Jahren 2018 und 2019 mehrfach Kontakt mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2018).

Brende, der von 2013 bis 2017 Aussenminister Norwegens war, äussert nun sein Bedauern darüber, sich damals nicht über Epsteins kriminelle Vergangenheit informiert zu haben. «Ich wusste nichts von seinen kriminellen Machenschaften und seiner Vergangenheit. Hätte ich davon gewusst, hätte ich ihn natürlich nie getroffen. Ich hätte Epsteins Vergangenheit genauer untersuchen müssen, und ich bedauere, dass ich es nicht getan habe», schreibt der 60-Jährige dem norwegischen Wirtschaftsmedium «E24». Zudem betont er sein Mitgefühl für die Opfer und bezeichnete Epstein als «Monster».

Abendessen in Epsteins Haus in New York

Das US-Justizministerium hat am Freitag rund 3,5 Millionen neue Dokumente veröffentlicht, darunter Fotos, Videos und Nachrichten, die Epsteins Verbindungen zu Persönlichkeiten weltweit offenlegen. Laut diesen Unterlagen traf sich der WEF-Chef mindestens dreimal mit Epstein, unter anderem zu Abendessen im März und September 2018.

Bei einem dieser Treffen war auch Steve Bannon (72) anwesend. Gemäss Epsteins Kalender nahm der norwegische Diplomat Terje Rød-Larsen (78) mit weiteren Gästen an einem der Abendessen in Epsteins Haus in New York teil. Nach ihrer ersten Begegnung tauschten Brende und Epstein zwischen 2018 und 2019 Nachrichten aus.

«Ich freue mich schon darauf»

In einem E-Mail vom September 2018 lud Epstein Brende ein: «Alles Gute zum Geburtstag übrigens, Woody Allen kommt morgen zum Abendessen, du bist herzlich eingeladen, dazuzukommen, komm doch einfach zum Abendessen oder zum Dessert vorbei.» Brende antwortete: «Vielen Dank, mein Freund. Ich habe das Abendessen sehr genossen.»

Im Juni 2019 trafen sich die beiden in Genf. Laut einem E-Mail vor dem Treffen schrieb Brende an seine Assistentin: «Ich freue mich schon darauf – Sushi wäre fantastisch gewesen.» Kurz darauf schickte Epstein Brende per E-Mail ein Foto einer Frau, woraufhin Brende antwortete: «Ich hatte Recht, nicht wahr? Ein Riesenspass.» Der Kontakt endete am 30. Juni 2019, nur wenige Tage vor Epsteins Verhaftung.