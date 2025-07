Der Absturz einer Air-India-Maschine gibt trotz neuer Erkenntnisse weiter Rätsel auf. Gegen einen Piloten gibt es indessen einen Verdacht. Deshalb erhoffen sich die Ermittler nun mehr Aufschluss von einem Blick in die Patientendossier der beiden Piloten.

1/5 Der Flugzeugabsturz Mitte Juni der Air-India-Maschine kostete 279 Menschen das Leben. Die Ermittlungen suchen die Ursache für das Unglück. Foto: AFP

Darum gehts Absturz einer Air-India-Maschine wirft Fragen auf. Treibstoffzufuhr unterbrochen

Krankenakten der Piloten wurden geprüft. Psychische Probleme eines Piloten vermutet

Pilot soll angeblich eine Flugpause eingelegt und Pensionierung geplant haben Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Natascha Ruggli Redaktorin News Desk

Der tragische Absturz einer Air-India-Maschine am 12. Juni bei Ahmedabad im Westen Indiens wirft weiterhin viele Fragen auf. Eine erste Auswertung des Flugdatenschreibers durch die zuständige Unfalluntersuchungsbehörde ergab zwar, dass eine unterbrochene Treibstoffzufuhr zum Absturz führte – doch damit sind die Ermittler nur einen kleinen Schritt weiter.

Konkret: Der zugehörige Schalter für die Treibstoffzufuhr ist durch Verriegelungen und Metallbügel sehr gut gesichert. Ein versehentliches Umschalten soll so verhindert werden. Auch einen technischen Defekt könne man gemäss Luftfahrtexperten ausschliessen.

Indischer Luftfahrtexperte spricht von psychischen Problemen

Der aktuelle Stand regt dementsprechend zu neuen Spekulationen an. Besonders im Mittelpunkt stehen die zwei Piloten. Wie lokale Medien berichten, gaben deren Kollegen an, dass einer der Piloten an Depressionen und psychischen Problemen gelitten haben soll. Diese Behauptungen sollen laut dem britischen «Telegraph» dazu geführt haben, dass die Ermittler auch die Patientendossiers der Flugzeugführer untersuchten.

Das angebliche psychische Leiden wurde der Zeitung von anderer Seite bestätigt: Der indische Pilot und Flugsicherheitsexperte Mohan Ranganathan spricht gegenüber dem «Telegraph» davon, dass «mehrere» Piloten von Air India von der schlechten psychischen Verfassung des Piloten berichtet haben.

Im Gespräch mit der Zeitung sagt Ranganathan über den Piloten: «Er hatte in den letzten drei bis vier Jahren eine Auszeit vom Fliegen genommen. Er hatte sich dafür krankschreiben lassen.» Und: Lange auf dem Beruf bleiben wollte er ebenfalls nicht. Seine Pensionierung sei angeblich schon geplant gewesen.

Auf die Anfrage des «Telegraph» wollte sich Air India nicht äussern. Jedoch hat ein Mitarbeiter der Muttergesellschaft von Air India, die Tata Groups, die Anschuldigungen zurückgewiesen. Der Pilot soll weder Urlaub bezogen haben noch habe die Krankenakte etwas «Bemerkenswertes» aufgezeigt. Im 2022 habe er lediglich freibekommen, da seine Mutter verstorben war.