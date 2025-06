1/7 Die Maschine der Gesellschaft Air India war am Donnerstag kurz nach dem Start in ein Wohngebiet nahe dem Flughafen der Grossstadt Ahmedabad gestürzt. Die Boeing 787-8 war auf dem Weg nach London. Foto: Getty Images

Flugzeug traf Wohnheim für Mediziner, Ärzte halfen bei Rettung

«Ich schaute aus dem Fenster und sah schwarzen Rauch. Innerhalb weniger Sekunden begannen unsere Telefone zu klingeln. Ich brauchte noch zwei bis drei Minuten, um zu verstehen, was passiert war», erinnert sich Keyur Prajapathi (27) gegenüber der «Hindustan Times».

Was der junge Arzt an diesem Donnerstag sieht, sind die Folgen des Absturzes einer Air-India-Maschine im westindischen Ahmedabad. 279 Menschen kommen dabei ums Leben. Nach Angaben der Airline kamen 241 von 242 Menschen an Bord ums Leben. 38 Menschen in dem Wohngebiet, in das die Maschine stürzte, wurden getötet.

Das Flugzeug vom Typ Boeing 787-8 Dreamliner, das von Ahmedabad nach London fliegen sollte, war kurz nach seinem Start ausserhalb des Flughafengeländes abgestürzt.

«Die Nase und das Vorderrad landeten auf dem Kantinengebäude»

Bei dem Absturz traf das Flugzeug ein Wohnheim für Mediziner. Auf Videos war zu sehen, dass Teile des Flugzeugs das Gebäude durchbrachen. Als Prajapathi realisiert, was passiert ist, will er sofort helfen. «Die erste Person, der ich half, war eine junge Frau mit schweren Verbrennungen. Bevor wir sie ins Krankenhaus bringen konnten, erlag sie im Krankenwagen ihren Verletzungen.»

Der indische Sender NDTV berichtete, mindestens fünf Medizinstudenten seien ums Leben gekommen, als ein Teil der Unglücksmaschine auf ihre Unterkunft gefallen sei. «Die Nase und das Vorderrad landeten auf dem Kantinengebäude, in dem die Schüler zu Mittag assen», sagt ein Arzt namens Krishna zur «Hindustan Times». Er habe «etwa 15 bis 20 verbrannte Leichen» gesehen. 15 Studenten habe er mit seinen Kollegen retten können.

Hintergründe zum Absturz weiterhin unklar

Am Ort des Unglücks bot sich ein Bild der Zerstörung. «Ich war zu Hause, als ich massiven Lärm höre. Als ich rausging, um nachzusehen, was passiert war, lag dichter Rauch in der Luft. Überall waren Leichen und Wrackteile des Flugzeugs», sagte ein Augenzeuge in einem Video der indischen Nachrichtenagentur PTI. Rettungskräfte transportierten zahlreiche mit Tüchern bedeckte Leichen ab.

Bislang ist unklar, wie es zu dem tragischen Absturz überhaupt kommen konnte.