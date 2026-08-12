Trotz stark gesunkener Ankünfte in Europa hat sich die Zahl der Todesfälle von Migranten im Mittelmeer im ersten Quartal 2026 dramatisch erhöht: Sie verdoppelte sich auf der zentralen Route nach Italien und verdreifachte sich auf der östlichen Route nach Griechenland.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Todesfälle auf Mittelmeer-Migrationsrouten im ersten Quartal 2026 stark gestiegen, trotz weniger Ankünfte

821 Tote auf zentraler Mittelmeerroute, obwohl Ankünfte um 46 Prozent gesunken

Spanien: Ankünfte auf westlicher Mittelmeerroute um 66 Prozent gestiegen

Marian Nadler Redaktor News

Die Zahl der Todesfälle von Migranten entlang der zentralen Mittelmeerroute hat sich in den ersten vier Monaten des Jahres 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt und entlang der östlichen Mittelmeerroute verdreifacht. Dies geschah trotz eines deutlichen Rückgangs der Zahl der in Europa ankommenden Menschen. Dies geht aus neuen Daten der Internationalen Organisation für Migration (IOM) mit Sitz in Genf hervor.

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Die zentrale Mittelmeerroute verläuft vor allem von der nordafrikanischen Küste nach Italien und Malta. Die östliche Mittelmeerroute führt hauptsächlich von der Türkei über die Ägäis nach Griechenland. Die westliche Mittelmeerroute verläuft von der nordwestafrikanischen Küste nach Spanien.

«Reisen werden immer länger und gefährlicher»

Die neuen, routenbasierten Daten der IOM zeigen, dass extreme Wetterereignisse, Konflikte, wirtschaftlicher Druck und veränderte Migrationspolitiken die Migrationsrouten in verschiedenen Regionen in den ersten vier Monaten des Jahres 2026 verändert haben. Entlang der zentralen Mittelmeerroute starben oder gelten 821 Menschen als vermisst – ein Anstieg um 111 Prozent. Die Zahl der Ankünfte sank um 46 Prozent auf 8577. Mehr als die Hälfte dieser Todesfälle (430) wurden allein im Januar verzeichnet, als Zyklon Harry die Region heimsuchte. Entlang der östlichen Mittelmeerroute starben 244 Menschen – ein Anstieg um 259 Prozent. Viele dieser Todesfälle stehen im Zusammenhang mit Überfahrten, die in Katastrophen nahe Kreta endeten.

«Weniger Ankünfte bedeuten nicht sicherere Reisen», sagte Ugochi Daniels, stellvertretender Generaldirektor der IOM. «Hinter jeder dieser Zahlen steht eine Familie, die auf vergebliche Nachrichten wartet. Da die Reisen immer länger und gefährlicher werden, bleibt die Rettung von Menschenleben auf See und an Land eine gemeinsame Verantwortung, der kein Land allein gerecht werden kann.»

Ankünfte in Spanien steigen um 66 Prozent

IOM-Daten zeigen ausserdem, dass die Ankünfte in Spanien entlang der westafrikanischen Atlantikroute um 78 Prozent auf 2276 zurückgingen – der stärkste Rückgang aller Routen nach Europa. Die Abfahrtsorte haben sich entlang der westafrikanischen Küste weiter nach Süden verlagert, was die Überfahrt verlängert und die Risiken für die Menschen erhöht.

Nicht alle Routen verzeichneten Rückgänge. Die Ankünfte in Spanien entlang der westlichen Mittelmeerroute stiegen um 66 Prozent auf 5647, vor allem aufgrund einer Verdreifachung der Landüberfahrten nach Ceuta und Melilla. Die Ankünfte im Jemen entlang der Ostroute am Horn von Afrika stiegen um 9 Prozent auf 70'200, im Einklang mit den saisonalen Schwankungen. In Zentralamerika ist der Migrationsverkehr durch die Darién-Region Panamas in Richtung Norden nahezu zum Erliegen gekommen, lediglich 135 Transits wurden registriert.

«Gute Daten ersetzen keine Lösungen»

Die Kampfhandlungen im Nahen Osten beeinträchtigten die Mobilitätsmuster in der gesamten Region und darüber hinaus im Berichtszeitraum. Nach der Eskalation Ende Februar kam es im Libanon zu Massenvertreibungen, und die Rückkehr von Menschen über die Grenze in die Arabische Republik Syrien nahm im März und April zu. Gleichzeitig wuchs der Druck auf Arbeitsmigration und Geldüberweisungen in Südasien, dem Nahen Osten und Afrika.

«Die Aufmerksamkeit richtet sich oft auf einige wenige Routen, doch fast die Hälfte der weltweit 304 Millionen internationalen Migranten lebt innerhalb ihrer eigenen Region und migriert aus Gründen der Arbeit, der Familie, der Bildung und der Sicherheit», sagte Daniels. «Gute Daten ersetzen keine Lösungen, aber ohne sie gibt es keine Lösungen. Wenn alle Beteiligten ein gemeinsames, klares Bild haben, lassen sich bessere Entscheidungen treffen.»