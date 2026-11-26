Nachrichten per Gravitation: Australische Physiker übermittelten erstmals gezielte Botschaften durch Wände, indem sie Masse verschoben. Das Experiment könnte neue Möglichkeiten für störungsfreie Kommunikation eröffnen.

Darum gehts Australische Forscher übermittelten erstmals eine gezielte Nachricht per Gravitation durch eine Wand

Ein Liftgegengewicht erzeugte durch Verschiebungen der Masse im Schwerefeld das Binärsignal «Gravity»

Die Übertragung des Wortes dauerte eine Stunde, künftig seien bis zu 500 Meter Reichweite möglich

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Was wie eine Szene aus Christopher Nolans Science-Fiction-Film «Interstellar» (2014) anmutet, ist Realität geworden. Erstmals ist es australischen Forschern gelungen, eine gezielte Nachricht nur mittels Gravitation zu übermitteln – und das sogar durch Wände hindurch. Ihre Ergebnisse präsentierten die Forscher der University of Queensland in der Fachzeitschrift «Science». Für ihr Experiment nutzten die Physiker die Bewegung von Massen, um winzige Änderungen im Schwerefeld der Erde zu erzeugen. Diese Änderungen wurden mit einem Gravimeter auf der anderen Seite der Wand gemessen.

Die Forscher führten den Test mit einem gewöhnlichen Lift durch. Das 1800 Kilogramm schwere Gegengewicht des Lifts wurde zwischen zwei Stockwerken hin und her bewegt. Die Forscher koordinierten die Bewegungen der Masse so, dass sie das Wort «Gravity» (zu Deutsch: Schwerkraft) als Binärcode übermittelten. Ein Gravimeter an der Wand des Raums neben dem Liftschacht diente als Empfänger. Ein Gravimeter misst die Stärke der Erdanziehungskraft an einem bestimmten Ort.

Störungsfreie Kommunikation wäre möglich

Das Gravimeter registrierte dabei die Veränderungen im Schwerefeld, und die Wissenschaftler entzifferten die Nachricht erfolgreich. Damit konnten sie erstmals praktisch beweisen, dass Kommunikation nur durch Gravitation möglich ist.

Anders als elektromagnetische Signale können Gravitationswellen nicht durch Wände oder Materialien blockiert werden. Allerdings ist diese Technologie noch nicht reif für den Alltag: Die Übertragung eines einzigen Wortes dauerte in diesem Versuch eine ganze Stunde. Mit grösseren Massen, präziseren Gravimetern und schnelleren Bewegungen könnten jedoch künftig Geschwindigkeiten von 15 Bit pro Minute und Reichweiten bis zu 500 Metern möglich sein, berichten die Forscher.

Trotz ihrer Einschränkungen könnten gravimetrische Botschaften etwa in Bunkern, unterirdischen Anlagen oder in elektromagnetisch abgeschirmten Räumen eine wichtige Rolle spielen. «Auch wenn das derzeitige System noch weit von einer praktischen Anwendung entfernt ist, demonstriert es eine Kommunikationsmethode, die durch normale physikalische Barrieren nicht blockiert werden kann», schreiben die Forscher in ihrem Bericht.