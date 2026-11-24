Eine Tablette zusätzlich zur Chemotherapie: In einer frühen Studie stoppte diese Behandlung bei rund 90 Prozent der Teilnehmenden mit fortgeschrittenem Bauchspeicheldrüsenkrebs das Fortschreiten der Krankheit. Grössere Studien sind nötig.

Darum gehts Daraxonrasib blockiert veränderte RAS-Proteine und wurde in der Studie mit Chemotherapie kombiniert

In der Studie mit 61 Erkrankten und gestreutem Krebs schrumpften bei über 60 Prozent die Tumore

Bei rund 8 Prozent waren die Tumore auf CT-Bildern nicht mehr sichtbar, was aber keine Heilung belegt

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Eine neue Tablette macht Hoffnung im Kampf gegen eine der tödlichsten Krebsarten: Das Medikament Daraxonrasib verkleinert bei Betroffenen mit fortgeschrittenem Bauchspeicheldrüsenkrebs die Tumore teilweise massiv. Bei einigen Patientinnen und Patienten verschwanden die Tumore auf den CT-Bildern sogar komplett. Fachleute sprechen einem Bericht von «BBC» zufolge von einem möglichen Durchbruch. Doch was steckt hinter dem Medikament und wie vielversprechend sind die Ergebnisse tatsächlich?

Was ist Daraxonrasib?

Daraxonrasib ist ein neuartiges Krebsmedikament, das Betroffene einmal täglich als Tablette einnehmen. Der Wirkstoff gehört zu den zielgerichteten Therapien: Er greift direkt in bestimmte Mechanismen ein, die das Wachstum von Krebszellen antreiben.

Im Fokus stehen dabei veränderte RAS-Proteine, insbesondere das sogenannte KRAS. Diese spielen bei über 90 Prozent der Bauchspeicheldrüsenkrebs-Fälle eine entscheidende Rolle. Daraxonrasib blockiert diese krankheitsfördernden Signale und bremst so das Tumorwachstum. In der untersuchten Behandlung erhielten die Betroffenen das Medikament zusätzlich zur Chemotherapie.

Warum ist Bauchspeicheldrüsenkrebs so schwer zu behandeln?

Bauchspeicheldrüsenkrebs gehört zu den gefährlichsten Krebsarten. Das Problem: Im frühen Stadium verursacht die Krankheit kaum eindeutige Beschwerden. Entdecken Ärzte den Tumor, hat er oft schon gestreut. Zudem liegt die Bauchspeicheldrüse tief im Bauchraum, was die Früherkennung zusätzlich erschwert.

Wie gravierend die Lage in der Schweiz ist, zeigen Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS): Zwischen 2018 und 2022 erhielten hierzulande jedes Jahr durchschnittlich rund 1780 Menschen diese Diagnose. Im gleichen Zeitraum starben jährlich rund 1460 Betroffene daran.

Was zeigt die Studie?

Die Ergebnisse der frühen klinischen Studie sind bemerkenswert: Forscher untersuchten 61 Patienten mit fortgeschrittenem, bereits gestreutem Bauchspeicheldrüsenkrebs. Alle erhielten Daraxonrasib zusammen mit einer Chemotherapie. Bei rund 90 Prozent stoppte die Therapie das Fortschreiten der Krankheit. Bei mehr als 60 Prozent schrumpften die Tumore deutlich. Und bei rund 8 Prozent waren sie auf den CT-Bildern überhaupt nicht mehr nachweisbar.

Die Forscher beobachteten die Teilnehmer im Schnitt 18 Monate lang. Trotz der starken Resultate mahnen Fachleute zur Vorsicht: Wenn ein Tumor auf den Bildern nicht mehr sichtbar ist, heisst das nicht automatisch, dass der Krebs geheilt ist. Jetzt braucht es grössere Studien über längere Zeiträume. Nur so lässt sich klären, wie lange die Wirkung anhält und ob die Überlebenschancen dauerhaft steigen.

Krebs-Pille bald in der Schweiz?

Auch hierzulande gibt es Bewegung rund um den Wirkstoff: Swissmedic bestätigt auf Anfrage, am 19. August 2026 ein Zulassungsgesuch für Daraxonrasib zur Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs erhalten zu haben. Eingereicht wurde es von der Pharma Services Oehler GmbH mit Sitz in Wollerau. Ob und wann das Medikament tatsächlich in der Schweiz zugelassen wird, ist allerdings noch offen.

Swissmedic betont, dass während des laufenden Zulassungsverfahrens keine Angaben zum Stand oder zum möglichen Entscheidungszeitpunkt gemacht werden können. Geprüft werden zunächst die eingereichten Daten zu Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit. Erst wenn das Nutzen-Risiko-Verhältnis positiv beurteilt wird und alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind, kann eine Zulassung erfolgen. Bis dahin können Patientinnen und Patienten grundsätzlich über klinische Studien oder unter bestimmten Voraussetzungen über individuelle Heilversuche Zugang zu noch nicht zugelassenen Medikamenten erhalten.