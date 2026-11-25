Neue Studien stellen bisherige Annahmen auf den Kopf: Die Gene könnten rund die Hälfte unserer Lebenserwartung beeinflussen. Doch wie viel haben wir selbst in der Hand?

Darum gehts Eine Studie schätzt den genetischen Einfluss auf die Lebenserwartung auf 50 bis 55 Prozent

Die Schätzung ist umstritten, da das Modell den Einfluss von Infektionskrankheiten ausklammert

Eine Studie mit 7500 Menschen verbindet gesunde Ernährung mit langsamerer körperlicher Alterung

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Süssigkeiten, Kuchen und deftige Hausmannskost mit ordentlich Fett: Eigentlich ist das der Albtraum jedes Ernährungsberaters. Trotzdem wurde die Brasilianerin Laura de Oliveira – besser bekannt als Dona Laurinha – 107 Jahre alt. Besonders erstaunlich: Erst mit 70 Jahren begann sie, regelmässig zu schwimmen. 30 Jahre später gewann sie als 100-Jährige ihre erste Medaille. Auch ihre Familie scheint das Geheimnis eines langen Lebens in sich zu tragen: Ihre Schwester Fidelcina wurde 104, ihre Schwester Maria 101 und ihre Tante Zeni sogar 110 Jahre alt.

Die Geschichte der Familie wirft eine Frage auf, die Wissenschaftler seit Jahrzehnten beschäftigt: Wie viel unserer Lebenserwartung ist genetisch vorgegeben – und wie viel können wir durch unseren Lebensstil beeinflussen?

Gene bestimmen unsere Lebenserwartung stärker als gedacht

Lange gingen Forscher davon aus, dass die Gene nur etwa 10 bis 25 Prozent unserer Lebensdauer beeinflussen. Der Rest, so die Annahme, werde vor allem durch Ernährung, Bewegung und andere Lebensgewohnheiten bestimmt.

Doch eine neue Untersuchung des Weizmann-Instituts für Wissenschaften in Israel sorgt für Bewegung in dieser Debatte. Die in der Fachzeitschrift «Science» veröffentlichte Studie kommt zu einem überraschenden Ergebnis: Der genetische Einfluss auf die menschliche Lebenserwartung könnte bei rund 50 bis 55 Prozent liegen.

Warum kamen frühere Studien auf deutlich tiefere Werte? Die Forscher vermuten, dass historische Daten das Ergebnis verzerrten. Menschen, die im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert geboren wurden, starben wesentlich häufiger an Infektionskrankheiten, Unfällen oder anderen äusseren Ursachen. Mit neuen mathematischen Modellen versuchten die Wissenschaftler, solche Todesursachen herauszurechnen. Dadurch wurde der geschätzte genetische Anteil grösser.

Wissenschaftler sind sich noch nicht einig

Die neue Schätzung ist allerdings umstritten. Fergus Hamilton von der Universität Bristol kritisiert, dass Infektionskrankheiten nicht einfach als äussere Einflüsse ausgeklammert werden könnten. Schliesslich hänge auch die Widerstandskraft unseres Immunsystems teilweise von den Genen ab. Wer Infektionen besser abwehren kann, hat möglicherweise einen genetischen Vorteil. Wird dieser Faktor herausgerechnet, könnte der Einfluss der Gene auf das Altern überschätzt werden.

Bisher kennt die Genforschung erst wenige Varianten, die mit aussergewöhnlicher Langlebigkeit verbunden sind. Diese können zwar das Risiko für bestimmte Alterskrankheiten senken. Eine Garantie für ein langes Leben sind sie aber nicht.

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Ernährung kann die Alterung bremsen

Dass wir selbst etwas für gesundes Altern tun können, zeigt eine Untersuchung des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE). Die Forscher analysierten Blutproben und Ernährungsgewohnheiten von rund 7500 Menschen.

Das Ergebnis: Wer sich gesund ernährt, kann dafür sorgen, dass der Körper langsamer altert. Egal, ob Mittelmeerküche, nordische Kost oder viel Pflanzliches – es gibt offenbar nicht die eine perfekte Diät. Vielmehr kommt es auf eine langfristig ausgewogene Ernährung an. Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Nüsse und hochwertige pflanzliche Öle sollten regelmässig auf dem Speiseplan stehen. Allerdings gilt: Eine langsamere Alterung der Zellen ist nicht automatisch ein Beweis für zusätzliche Lebensjahre.

Diese fünf Gewohnheiten unterstützen ein langes Leben

Auch wenn wir unsere Gene nicht verändern können, haben wir viele Möglichkeiten, unsere Gesundheit positiv zu beeinflussen:

Bewegung: Regelmässiges Gehen und Ausdauertraining stärken Herz und Kreislauf. Krafttraining hilft, die Muskelmasse im Alter zu erhalten.

Ernährung: Eine abwechslungsreiche, überwiegend pflanzliche Kost versorgt den Körper mit wichtigen Nährstoffen und Ballaststoffen.

Schlaf: Sieben bis neun Stunden Schlaf unterstützen Regeneration, Immunsystem und Stoffwechsel.

Stressabbau: Erholung, Spaziergänge und Entspannung können helfen, chronische Belastungen zu reduzieren.

Soziale Kontakte: Freundschaften, Familie und regelmässiger Austausch fördern das Wohlbefinden und die Gesundheit.

Dieser Artikel erschien zuerst auf aktuality.sk. Das slowakische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.