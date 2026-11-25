Dass die Sicherheitslage in einem Land schnell kippen kann, ist bekannt. Eine neue Karte zeigt nun, wo es am gefährlichsten ist. Deutschland rutscht in der Wertung ab.

Das sind die gefährlichsten Länder der Welt – und wo die Schweiz steht

Das sind die gefährlichsten Länder der Welt – und wo die Schweiz steht

Darum gehts Kriege, Wetter, Politik – all das hat Einfluss auf die Sicherheit in Ländern

Jährlich erscheint eine Liste mit den gefährlichsten Orte der Welt

Sogar Deutschland sinkt in der Beurteilung

Angela Rosser Journalistin News

Der in Dänemark gegründete Reisesicherheitsdienst Riskline bewertet, wie sicher Länder und Städte sind. Nach eigenen Angaben gleichen dafür Analyseteams tausende Informationen aus mehreren Quellen ab.

Für die Einstufung wird beurteilt, wie wahrscheinlich eine Gefahr ist und wie schwer ihre Folgen für Reisende wären. Auf der Karte der Firma Safeture ist ersichtlich, ob die Gefahren «vernachlässigbar», «gering», «mittel», «hoch» oder «kritisch» sind.

Gefahr in Golfstaaten massiv gestiegen

Bei der aktuellen Version für das Jahr 2027 fällt auf, dass vier Golfstaaten – die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Bahrain und Kuwait – gleich zwei Stufen von «gering» auf «hoch» springen.

Saudi-Arabien und Jordanien rücken von «mittel» auf «hoch» vor und der Oman von «gering» auf «mittel». Damit betrifft die Neubewertung auch Länder mit wichtigen Drehkreuzen für den internationalen Flugverkehr.

Bei den Emiraten nennen die Autoren die iranischen Angriffe 2026 als konkreten Grund. Aufgrund des ungelösten Konflikts könnte es in Dubai und Abu Dhabi auch im Jahr 2027 erneut zu Sperrungen des Luftraums kommen. Auch für den Iran und den Südsudan wird das Risiko höher eingestuft.

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Deutschland verliert tiefste Einstufung

Bewegung gibt es auch in Europa. Deutschland, Finnland, Zypern und Grönland wechseln von «vernachlässigbarem» zu «geringem» Risiko. Für die Veränderung in Deutschland werden der wachsende Zuspruch für die AfD, die zunehmende politische Polarisierung und die Bedrohung durch rechte, linke und islamistische Extremisten genannt. Bei den anderen Ländern liegt keine konkrete Begründung vor.

Ab auf die Malediven

Es gibt aber auch gute Nachrichten. Auf den Malediven und in El Salvador sinkt das Reiserisiko. Und auch Nepal und Kamerun gelten als etwas sicherer.

Die Schweiz bleibt stabil in der tiefsten Risikostufe und gehört weiter zu den zehn Ländern, die als besonders sicher hervorgehoben werden – darunter ebenfalls Kanada, Costa Rica, Dänemark und Singapur.

Bern fliegt, Zürich kommt

Im aktuellen Jahr wurde Bern in der Auswahl der sichersten Städte gelistet, für nächstes Jahr ist es Zürich. Die Platzierung sagt allerdings nichts über die Sicherheitsstufe aus. Die Länder und Städte werden alphabetisch aufgeführt.

Dass die Ukraine und Venezuela im Jahr 2027 nicht mehr in die Auswahl der unsichersten Gebiete fallen, liegt ebenfalls daran und sagt darum wenig über das Risiko vor Ort aus.