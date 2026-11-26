Darum gehts
- Eine Studie mit über 113'000 Menschen zeigt Risikounterschiede bis 30 Jahre vor Herzinfarkten
- Betroffene hatten früher häufig höheren Blutdruck, ungünstigere Cholesterinwerte und Diabetes
- Auch Entzündungswerte und Nierenfunktion waren auffällig, eine sichere Vorhersage ist jedoch nicht möglich
Ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall kündigt sich im Körper oft schon 30 Jahre vorher an. Das zeigt eine neue Studie mit Gesundheitsdaten von über 113'000 Menschen, wie die britische Zeitung «Mirror» berichtet. Sechs Messwerte verraten demnach frühzeitig, wer besonders gefährdet ist.
Für die im Fachjournal «Jama Network Open» veröffentlichte Untersuchung werteten Forscher Daten aus vier grossen Langzeitstudien aus. Sie begleiteten die Entwicklung der Gesundheitswerte über 34 Jahre. Dabei zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen Menschen, die später ein Herz-Kreislauf-Ereignis erlitten, und jenen, die gesund blieben.
Erhöhter Blutdruck
Bei Menschen, die später einen Herzinfarkt oder einen anderen tödlichen Herz-Kreislauf-Vorfall erlitten, lag der obere (systolische) Blutdruckwert schon 30 Jahre vorher höher. Bei Frauen betrug der Unterschied damals im Schnitt 4 Millimeter Quecksilbersäule (mmHg), kurz vor dem Ereignis waren es 7 mmHg. Bei Männern zeigte sich ein ähnliches Muster.
Auffällige Cholesterinwerte
Spätere Betroffene hatten oft schon Jahrzehnte vor dem Notfall ungünstigere Blutfettwerte. Sie wiesen höhere Werte des «schlechten» LDL-Cholesterins und tiefere Werte des schützenden HDL-Cholesterins auf.
Diabetes und Übergewicht
Spätere Herzpatienten litten häufiger an Diabetes und hatten einen höheren Body-Mass-Index (BMI). Besonders stark fiel dieser Unterschied bei Menschen auf, die schon in jungen Jahren einen Infarkt oder Schlaganfall erlitten.
Veränderte Herz-Biomarker
Auch messbare Substanzen im Blut – sogenannte Biomarker – schlugen früh an. Unterschiede bei bestimmten Herzmuskelmarkern wie Troponin liessen sich teilweise schon Jahrzehnte vorher nachweisen. Der Wert NT-proBNP, der eine Überlastung des Herzens anzeigt, veränderte sich rund zehn Jahre vor dem Ereignis.
Erhöhte Entzündungswerte
Der Entzündungsmarker CRP fiel ebenfalls auf: Bei Frauen unterschieden sich die Werte bereits rund 30 Jahre vor dem Ereignis von denen der gesunden Vergleichsgruppe, bei Männern rund 20 Jahre vorher. Erhöhte CRP-Werte deuten auf versteckte Entzündungen im Körper hin.
Weniger Bewegung und schwächere Nieren
Zudem bewegten sich spätere Betroffene im Schnitt weniger und hatten eine schlechtere Nierenfunktion. Auch diese beiden Faktoren unterschieden sich oft schon Jahrzehnte vor dem Notfall.
Was bedeutet das für den Alltag?
Für eine einzelne Person lässt sich ein Herzinfarkt damit nicht Jahrzehnte im Voraus sicher vorhersagen. Die Studie zeigt lediglich statistische Zusammenhänge auf. Dennoch sehen die Forscher darin eine grosse Chance für die Vorsorge: Wer Blutdruck, Cholesterin und Blutzucker regelmässig kontrollieren lässt und sich genug bewegt, erkennt Risikofaktoren früh – und kann rechtzeitig gegensteuern.