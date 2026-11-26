Was unterscheidet Menschen mit einem späteren Herzinfarkt oder Schlaganfall von anderen? Eine Studie fand teils schon 30 Jahre vor dem Ereignis Unterschiede bei Blutdruck und anderen Werten. Eine sichere Vorhersage für Einzelne ist damit jedoch nicht möglich.

Diese sechs Faktoren weisen früh auf Herzrisiken hin

Diese sechs Faktoren weisen früh auf Herzrisiken hin

Darum gehts Eine Studie mit über 113'000 Menschen zeigt Risikounterschiede bis 30 Jahre vor Herzinfarkten

Betroffene hatten früher häufig höheren Blutdruck, ungünstigere Cholesterinwerte und Diabetes

Auch Entzündungswerte und Nierenfunktion waren auffällig, eine sichere Vorhersage ist jedoch nicht möglich

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall kündigt sich im Körper oft schon 30 Jahre vorher an. Das zeigt eine neue Studie mit Gesundheitsdaten von über 113'000 Menschen, wie die britische Zeitung «Mirror» berichtet. Sechs Messwerte verraten demnach frühzeitig, wer besonders gefährdet ist.

Für die im Fachjournal «Jama Network Open» veröffentlichte Untersuchung werteten Forscher Daten aus vier grossen Langzeitstudien aus. Sie begleiteten die Entwicklung der Gesundheitswerte über 34 Jahre. Dabei zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen Menschen, die später ein Herz-Kreislauf-Ereignis erlitten, und jenen, die gesund blieben.

1. Erhöhter Blutdruck

Bei Menschen, die später einen Herzinfarkt oder einen anderen tödlichen Herz-Kreislauf-Vorfall erlitten, lag der obere (systolische) Blutdruckwert schon 30 Jahre vorher höher. Bei Frauen betrug der Unterschied damals im Schnitt 4 Millimeter Quecksilbersäule (mmHg), kurz vor dem Ereignis waren es 7 mmHg. Bei Männern zeigte sich ein ähnliches Muster.

2. Auffällige Cholesterinwerte

Spätere Betroffene hatten oft schon Jahrzehnte vor dem Notfall ungünstigere Blutfettwerte. Sie wiesen höhere Werte des «schlechten» LDL-Cholesterins und tiefere Werte des schützenden HDL-Cholesterins auf.

3. Diabetes und Übergewicht

Spätere Herzpatienten litten häufiger an Diabetes und hatten einen höheren Body-Mass-Index (BMI). Besonders stark fiel dieser Unterschied bei Menschen auf, die schon in jungen Jahren einen Infarkt oder Schlaganfall erlitten.

4. Veränderte Herz-Biomarker

Auch messbare Substanzen im Blut – sogenannte Biomarker – schlugen früh an. Unterschiede bei bestimmten Herzmuskelmarkern wie Troponin liessen sich teilweise schon Jahrzehnte vorher nachweisen. Der Wert NT-proBNP, der eine Überlastung des Herzens anzeigt, veränderte sich rund zehn Jahre vor dem Ereignis.

5. Erhöhte Entzündungswerte

Der Entzündungsmarker CRP fiel ebenfalls auf: Bei Frauen unterschieden sich die Werte bereits rund 30 Jahre vor dem Ereignis von denen der gesunden Vergleichsgruppe, bei Männern rund 20 Jahre vorher. Erhöhte CRP-Werte deuten auf versteckte Entzündungen im Körper hin.

6. Weniger Bewegung und schwächere Nieren

Zudem bewegten sich spätere Betroffene im Schnitt weniger und hatten eine schlechtere Nierenfunktion. Auch diese beiden Faktoren unterschieden sich oft schon Jahrzehnte vor dem Notfall.

Was bedeutet das für den Alltag?

Für eine einzelne Person lässt sich ein Herzinfarkt damit nicht Jahrzehnte im Voraus sicher vorhersagen. Die Studie zeigt lediglich statistische Zusammenhänge auf. Dennoch sehen die Forscher darin eine grosse Chance für die Vorsorge: Wer Blutdruck, Cholesterin und Blutzucker regelmässig kontrollieren lässt und sich genug bewegt, erkennt Risikofaktoren früh – und kann rechtzeitig gegensteuern.