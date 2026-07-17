Grossbritannien steht vor einem Wechsel an der Spitze: Andy Burnham wird neuer Chef der Labour-Partei und soll am Montag von König Charles III. zum Premierminister ernannt werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Andy Burnham wird neuer Vorsitzender der britischen Labour-Partei

Er löst Keir Starmer nach schlechten Wahlergebnissen und Umfragen ab

Burnham wird am Montag als siebter Premier in zehn Jahren ernannt

Daniel Macher Redaktor News

Die britische Labour-Partei bekommt einen neuen Vorsitzenden: Der frühere Bürgermeister von Manchester, Andy Burnham, übernimmt heute die Führung der Regierungspartei. Der 55-Jährige hatte sich in den vergangenen Tagen die Unterstützung einer breiten Mehrheit der Labour-Abgeordneten gesichert und musste sich keiner Gegenkandidatur stellen.

Burnham folgt auf Keir Starmer (63), der im Juni nach nur rund zwei Jahren an der Spitze der Partei seinen Rücktritt als Labour-Chef angekündigt hatte. Grund dafür waren unter anderem schlechte Umfragewerte und eine deutliche Niederlage der Partei bei den Regional- und Kommunalwahlen im Mai.

Hoffnungsträger der Labour-Partei

In Grossbritannien ist der Parteivorsitz der Regierungspartei traditionell mit dem Amt des Premierministers verbunden. Starmer bleibt deshalb formal noch bis zur offiziellen Amtsübergabe Regierungschef. Diese soll am Montag erfolgen: Dann wird Burnham von König Charles III. (77) zum neuen Premierminister ernannt.

Mit Burnham setzt Labour auf einen Politiker mit grosser Bekanntheit und Popularität in der Bevölkerung. Als langjähriger Bürgermeister von Manchester hat er sich besonders mit sozialen Themen und regionaler Entwicklung einen Namen gemacht.

Innerhalb der Partei gilt er als Hoffnungsträger. Labour erhofft sich, mit Burnham verlorene Wählerinnen und Wähler zurückzugewinnen – insbesondere von der rechtspopulistischen Partei Reform UK, die in den vergangenen Monaten an Zustimmung gewonnen hat. Sollte Burnham tatsächlich Premierminister werden, wäre er der siebte britische Regierungschef innerhalb von zehn Jahren.