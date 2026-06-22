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Premier tritt zurück
Starmer kämpft bei seiner Ansprache mit den Tränen

Die Rücktrittsgerüchte rissen nicht ab: Am Montag hat der britische Premierminister Keir Starmer seinen Abgang erklärt.
Publiziert: 10:45 Uhr
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Aktualisiert: vor 43 Minuten
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