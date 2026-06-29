USA wollen sich mit neuen Angriffen «zurückhalten»

Im Nahen Osten scheint sich die Lage wieder zu beruhigen. Laut US-Quellen planen die USA und der Iran am Dienstag neue Gespräche in Katar.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft USA und Iran wollen am Dienstag in Katar verhandeln

Iran drohte nach Beschuss mit Abbruch der Gespräche

US-Präsident Trump: Iran würde «nicht mehr existieren», falls Eskalation

Gabriel Knupfer Redaktor News

Nach einem Wochenende der gegenseitigen Angriffe stehen die Zeichen im Nahen Osten wieder auf Beruhigung. «Beide Seiten werden sich vorerst zurückhalten, und Schiffe können sich frei bewegen», sagte ein Vertreter der US-Regierung laut CNN.

Ob aber auch der Iran dazu eingewilligt hat, ist gemäss dem Sender unklar. Den Angaben eines anderen (ebenfalls nicht namentlich genannten) US-Vertreters zufolge haben die USA und der Iran vereinbart, sich am Dienstag in Katar zu weiteren Gesprächen zu treffen.

Der gegenseitige Beschuss vom Wochenende stellte den Waffenstillstand auf eine harte Probe. Der Iran drohte mit einem Abbruch der Verhandlungen. US-Präsident Donald Trump (80) warnte am Samstag (Ortszeit) auf Truth Social, dass der Iran «nicht mehr existieren werde», wenn die USA Ernst machen würden.