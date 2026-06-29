DE
FR
Abonnieren

Nach Schlagabtausch mit Iran
USA wollen sich mit neuen Angriffen «zurückhalten»

Im Nahen Osten scheint sich die Lage wieder zu beruhigen. Laut US-Quellen planen die USA und der Iran am Dienstag neue Gespräche in Katar.
Publiziert: vor 57 Minuten
|
Aktualisiert: vor 52 Minuten
Kommentieren
1/2
Am Wochenende beschossen die USA wieder Ziele im Iran.
Foto: AP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • USA und Iran wollen am Dienstag in Katar verhandeln
  • Iran drohte nach Beschuss mit Abbruch der Gespräche
  • US-Präsident Trump: Iran würde «nicht mehr existieren», falls Eskalation
RMS_Portrait_AUTOR_1108.JPG
Gabriel KnupferRedaktor News

Nach einem Wochenende der gegenseitigen Angriffe stehen die Zeichen im Nahen Osten wieder auf Beruhigung. «Beide Seiten werden sich vorerst zurückhalten, und Schiffe können sich frei bewegen», sagte ein Vertreter der US-Regierung laut CNN.

Ob aber auch der Iran dazu eingewilligt hat, ist gemäss dem Sender unklar. Den Angaben eines anderen (ebenfalls nicht namentlich genannten) US-Vertreters zufolge haben die USA und der Iran vereinbart, sich am Dienstag in Katar zu weiteren Gesprächen zu treffen.

Mehr Aktuelles zum Iran
Sie gaben sich die Hand, jetzt schiessen sie wieder
Gefährliche Grauzonen
Warum Trumps Iran-Deal keinen Frieden bringt
Weitere Nacht von US-Vergeltungsschlägen gegen Iran
Mit Video
«Kein anderes Land»
Iran beansprucht alleinige Kontrolle über die Strasse von Hormus
Katar übernimmt die Rechnung
Iran-Gespräche in der Schweiz
Katar übernimmt die Rechnung
USA greifen Iran erneut an
Nach Bruch der Waffenruhe
Bahrain meldet iranischen Drohnenangriff

Der gegenseitige Beschuss vom Wochenende stellte den Waffenstillstand auf eine harte Probe. Der Iran drohte mit einem Abbruch der Verhandlungen. US-Präsident Donald Trump (80) warnte am Samstag (Ortszeit) auf Truth Social, dass der Iran «nicht mehr existieren werde», wenn die USA Ernst machen würden.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen