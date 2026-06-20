Jared Kushner und Steve Witkoff kommen auf den Bürgenstock

Der Gipfel auf dem Bürgenstock soll nun doch stattfinden. Nach der Erneuerung des Waffenstillstandes zwischen Israel und der Hisbollah reisen Jared Kushner und Steve Witkoff in die Schweiz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft US-Sondergesandter Witkoff und Jared Kushner reisen zum Iran-Gipfel in die Schweiz

Israel und Hisbollah erneuerten Waffenstillstand, damit Verhandlungen weitergehen

2000 Schweizer Armeeangehörige sichern den Bürgenstock

Gabriel Knupfer Redaktor News

Das Hin und Her um den Iran-Gipfel auf dem Bürgenstock geht weiter. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff (69) ist laut CNN auf dem Weg in die Schweiz. Auch Donald Trumps (80) Schwiegersohn Jared Kushner (45) soll dazustossen, berichtete der Sender.

Zuvor war Bewegung in die blockierten Gespräche gekommen. Israel und die Hisbollah haben einen Waffenstillstand erneuert. Der Konflikt im Libanon hatte die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran gefährdet.

Viel Verhandlungsbedarf

Nun können die Gespräche also weitergehen. Trump hatte am Mittwoch in Paris einen Deal unterzeichnet, der die Strasse von Hormus für 60 Tage öffnet. Der Iran erhält im Gegenzug wirtschaftliche Hilfe und die Aufhebung der Sanktionen.

Allerdings sind viele wichtige Fragen noch ungeklärt. So ist etwa unklar, wie der iranische Verzicht auf das Atomprogramm überprüft werden soll. Dennoch sprach Trump von einer «bedingungslosen Kapitulation» des Gegners.

Kommt auch JD Vance?

Ursprünglich wollte auch JD Vance (41) zum Gipfel in die Schweiz kommen. Aus dem Weissen Haus hiess es bereits am Donnerstag, dass der US-Vizepräsident bereit sei «bei der erstbesten Gelegenheit» an den Verhandlungen teilzunehmen.

Unterhändler den Emiraten und aus Pakistan sollen bereits auf dem Bürgenstock sein. Und vom EDA hiess es am Freitagmorgen offiziell, dass die Armee vorerst mit 2000 Armeeangehörigen in Stellung bleibt.