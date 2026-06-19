Cassis trifft katarischen Premierminister

Der Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis hat sich auf dem Bürgenstock mit dem katarischen Premierminister Tamim bin Hamad Al Thani getroffen. Dabei habe man sich unter anderem über die Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran ausgetauscht.

Tobias Bruggmann Redaktor Politik

Nachdem die Unterzeichnung des Iran-Deals auf dem Bürgenstock gescheitert ist, kommt es nun doch noch zu einem Spitzentreffen in dem Hotel in der Innerschweiz: Der Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis (65) hat sich auf dem Bürgenstock mit dem katarischen Premierminister Tamim bin Hamad al-Thani getroffen. Dies schreibt Cassis auf der Plattform X.

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«Wir sprachen über die bilateralen Beziehungen zwischen der Schweiz und Katar sowie über Möglichkeiten, unsere Zusammenarbeit weiter zu stärken», so Cassis. «Zudem tauschten wir uns über die jüngsten regionalen Entwicklungen im Anschluss an die Unterzeichnung der Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran aus.»

Cassis dankt Katar

Cassis dankt Katar für seine Vermittlungsbemühungen und habe die Bereitschaft der Schweiz bekräftigt, «Initiativen zu unterstützen, die auf Deeskalation, Stabilität und dauerhaften Frieden abzielen», so der Aussenminister. «Als Länder, die grosse Bedeutung auf Vermittlung, Dialog und gute Dienste legen, setzen sich die Schweiz und Katar gemeinsam nachdrücklich für diplomatische Lösungen internationaler Herausforderungen ein.»

Obwohl der Gipfel zwischen den USA und dem Iran am Freitag abgesagt wurde, liess das Aussendepartement gleichtags verlauten, der Bürgenstock bleibe für Verhandlungen weiterhin zur Verfügung. Auch die Armee bleibe einsatzbereit, hiess es an einer Medienkonferenz von Verteidigungsminister Martin Pfister (62).