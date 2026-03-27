Frachter läuft in der Strasse von Hormus auf Grund

Von Marian Nadler, Redaktor am Newsdesk

Ein thailändisches Frachtschiff, das Anfang Monat in der Strasse von Hormus angegriffen wurde, ist laut der halbamtlichen iranischen Nachrichtenagentur Tasnim auf einer iranischen Insel in der schmalen Wasserstrasse auf Grund gelaufen.

Demnach lief das Schiff Mayuree Naree in der Nähe des Dorfes Ramchah auf der Insel Qeshm auf Grund. Die Insel Qeshm liegt in der Meerenge, direkt vor dem iranischen Festland. Anschliessend bewegte sich das Schiff weiter zur nahegelegenen Insel Larak, wie der staatliche Fernsehsender Press TV am Freitag berichtete. Weitere Einzelheiten zum Zustand des Schiffes oder zu den Umständen des Standortwechsels wurden nicht genannt.

Am 11. März wurde das Schiff mit 23 Besatzungsmitgliedern an Bord in der Meerenge beschossen. Mindestens drei Besatzungsmitglieder wurden anschliessend vermisst, die übrigen 20 konnten gerettet werden und kehrten sicher nach Bangkok zurück.

Seit Kriegsbeginn blockiert das Mullah-Regime die für die Golfstaaten so wichtige Meerenge und schüttelt so die Weltwirtschaft durch. Laut Medienberichten liegen immer noch knapp 2000 Tanker auf beiden Seiten der Passage vor Anker. Die Mullahs verlangen nun angeblich bis zu zwei Millionen Dollar pro Durchfahrt von Handelsschiffen, wie meine Kollegen Robin Wegmüller und Michael Hotz in diesem Artikel schreiben.