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Easyjet-Flieger muss in Málaga zwischenlanden
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Von Basel nach Marrakesch:Easyjet-Flieger muss in Málaga zwischenlanden

Nach Abflug in Basel
EasyJet-Flieger nach Marrakesch muss in Malaga notlanden

Medizinischer Notfall in der Luft: Ein EasyJet-Flug von Basel nach Marrakesch musste am Freitagmorgen ausserplanmässig umgeleitet werden. Nach der Notlandung in Málaga mussten sich die Passagiere für zwei Stunden gedulden, bevor der Flug fortgesetzt werden konnte.
Publiziert: 17:05 Uhr
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Aktualisiert: 17:15 Uhr
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Auf einem EasyJet-Flug von Basel nach Marrakesch gab es einen medizinischen Notfall bei einem Passagier. (Symbolbild)
Foto: Sven Thomann

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • EasyJet-Flug Basel-Marrakesch musste am Freitag in Málaga notlanden
  • Passagier benötigte dringend medizinische Hilfe, Arzt war an Bord
  • Flug nach zwei Stunden Wartezeit fortgesetzt, Landung um 08.30 Uhr
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Wiebke KöhneRedaktorin Newsdesk

Ein medizinischer Notfall bei einem Passagier an Bord einer EasyJet-Maschine sorgte am Freitagmorgen für eine Notlandung. Das berichtet ein Blick-Leser, der auf dem Weg in die Ferien war. Der Flieger, der um 06.15 Uhr in Basel abhob, hätte um 08.45 Uhr Ortszeit in Marrakesch landen sollen. Stattdessen musste der Pilot zuerst den internationalen Flughafen in Málaga ansteuern. 

«Wir waren bereits eine Weile unterwegs, bevor es zu dem Zwischenfall kam», sagt der Leser im Gespräch mit Blick. Vorerst hätte der Pilot per Ansage nach einem anwesenden Arzt gefragt – tatsächlich sei einer an Bord gewesen. «Etwa dreissig Minuten später folgte eine weitere Durchsage, die uns über den Entscheid der Crew informierte, dass wir in Málaga zwischenlanden müssen.» Die Notlandung erfolgte gegen 8.30 Uhr. 

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Passagiere mussten zwei Stunden im Flieger warten

Etwa zeitgleich wie der EasyJet-Flieger traf auch ein Rettungswagen auf dem Rollfeld ein, um den Passagier in Empfang zu nehmen. «Wir mussten warten, bis sein Gepäck ausgeladen war und bis der Tank der Maschine aufgefüllt wurde», erzählt der Leser. Den Flieger verlassen durften die Passagiere dabei nicht. Etwa zwei Stunden später sei der Flug ohne weitere Probleme fortgesetzt worden. 

Auf Anfrage von Blick bestätigt EasyJet, dass der Flug von Basel nach Marrakesch heute Morgen nach Málaga umgeleitet wurde. Dies aufgrund eines Passagiers, der medizinische Hilfe benötigte. Weiter heisst es in der Mitteilung, dass der besagte Passagier nach der Landung von den medizinischen Diensten betreut und in ein Spital gebracht wurde – der Flug habe seine Reise nach Marrakesch anschliessend fortgesetzt. Die Airline bedauere die dadurch entstandene Verspätung und bedankt sich bei den Passagieren für ihr Verständnis.

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