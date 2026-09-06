Amazon-Flieger schiesst in Miami über Landebahn hinaus

Darum gehts
- Boeing 767 von Amazon fängt am Miami Airport Feuer
- Flugzeug schoss über Landebahn hinaus, Ursache noch unklar
- Flughafen stoppt Luftverkehr, Verletzte oder Tote unbekannt
Videos in den Sozialen Medien zeigen dicke schwarze Rauchwolken über dem Miami International Airport im US-Bundesstaat Florida. Offenbar ist eine Boeing 767, eine Cargo-Maschine des Lieferdienstes Amazon, über die Landebahn hinausgeschossen und hat in der Folge Feuer gefangen. Das berichten mehrere amerikanische Medien unabhängig voneinander.
Offenbar war das Flugzeug auf dem Rückweg von Puerto Rico und sollte in Miami landen. Die US-Luftfahrtbehörde bestätigte gegenüber dem «Guardian» den Vorfall. «Der Flug 7598 der 21 Air ist am Sonntag, dem 6. September, gegen 14 Uhr Ortszeit nach der Landung am Miami International Airport über die Landebahn hinausgeschossen. Das Frachtflugzeug vom Typ Boeing 767-300 war vom Luis Muñoz Marín International Airport in San Juan, Puerto Rico, gestartet. Die FAA wird den Vorfall untersuchen.»
Ob es dabei zu Verletzten oder Toten kam, ist derzeit noch unklar. Der Flughafen hat einen Stopp des Luftverkehrs angeordnet.
+++ Update folgt +++