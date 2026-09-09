Ein Flug nach Zagreb endete mit einer Festnahme: Ein 61-Jähriger soll eine Jugendliche unsittlich berührt haben. Die mutige 15-Jährige alarmierte die Crew, die den Vorfall sofort meldete.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 15-Jährige meldet Belästigung auf Flug nach Zagreb. Der Täter wurde festgenommen

61-Jähriger wird beschuldigt, sie unsittlich berührt zu haben, er bestreitet die Tat

Die Polizei nahm den Verdächtigen nach der Landung fest. Die Ermittlungen laufen weiter

Pauline Bouillon

Schock auf dem Flug nach Zagreb: Eine alleinreisende 15-Jährige wendet sich mitten im Flug an die Crew. Sie zeigt der Flugbegleiterin ihr Handy. Auf dem Bildschirm steht: «Ich habe grosse Angst vor diesem Mann, können Sie mir irgendwie helfen?»

Die erschütterte Flugbegleiterin reagiert prompt, sagt dem Mädchen, sie würde ihr den Weg zur Toilette zeigen und führt sie diskret ins Cockpit.

Im Cockpit schildert die Jugendliche, dass ein 61-jähriger Mann aus Nordmazedonien, der neben ihr sitzt, sie bereits beim Start des Flugs unsittlich berührt habe. Unter dem Vorwand, ihr beim Anschnallen zu helfen, habe er sie an ihren Genitalien angefasst.

Bei der Landung verhaftet

Dank der schnellen Reaktion der Crew wird der Vorfall sofort den Behörden am Flughafen Zagreb gemeldet. Dort wartet die Polizei bereits bei der Landung auf den Verdächtigen. Der Mann wird festgenommen und zur Befragung auf die Polizeistation gebracht.

Die Ermittlungen erhärten den Verdacht auf sexuelle Belästigung, was den Mann vor das Strafgericht brachte. Der Beschuldigte bestreitet die Tat vehement. Er gibt an, dass er das Mädchen lediglich beim Anlegen des Sicherheitsgurtes unterstützen wollte. Die Ermittlungen dauern an.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.