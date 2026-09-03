Ein Mann aus Tunesien soll während eines Ryanair-Fluges von Malta nach Nantes eine bewusstlose junge Frau sexuell missbraucht haben. Der Verdächtige wurde festgenommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Tunesier (39) wurde wegen sexuellen Missbrauchs auf einem Flug angeklagt

Opfer war bewusstlos, Verdächtiger schob Hand in ihre Shorts

Täter in Nantes (F) festgenommen, Ermittlungen laufen

Janine Enderli Redaktorin News

Ein Flug von Malta nach Nantes (F) endete für eine 22-jährige Frau Mitte Juli in einem Albtraum. Während sie bewusstlos war, soll ein neben ihr sitzender Mann sie sexuell missbraucht haben. Der Verdächtige (39) aus Tunesien wurde am 31. August am Flughafen Nantes festgenommen, als er aus Tunesien nach Frankreich zurückkehrte. Am Mittwoch wurde Anklage gegen den Mann erhoben, wie «Le Parisien» berichtet.

Während des Fluges am 19. Juli habe die Frau über Kopfschmerzen geklagt und anschliessend das Bewusstsein verloren. Sie fiel zunächst nach vorne auf den Klapptisch und dann auf die Schulter eines anderen Passagiers.

Mann schob Hand in die Hose

Als sie wieder zu sich kam, bemerkte sie, dass der Mann neben ihr ihren Hals küsste. Nach ihrer Aussage ging der Verdächtige weiter: Er drehte sie zum Fensterplatz, presste ihren Rücken gegen seinen Körper und berührte ihre Brust unter dem T-Shirt. Erst als er seine Hände unter ihre Shorts schob und ihren Slip berührte, habe sie sich wehren können.

Nach der Landung informierte die Frau ihre Familie und erstattete Anzeige bei der Polizei. Ihre Kleidung wird untersucht, zudem unterzog sich die junge Frau einer forensischen Untersuchung. Ihre Anwältin sagte gegenüber «Paris Match»: «Eine verletzliche Frau wird als Beute angesehen, selbst in einem Flugzeug.»

Der Verdächtige bestreitet derweil einen sexuellen Übergriff. Er soll über keinen festen Wohnsitz verfügen, deshalb sei es für die Ermittler schwierig gewesen, ihn aufzuspüren. Ryanair hat sich auf Anfrage diverser Medien noch nicht zum Vorfall geäussert.

Mädchen auf Swiss-Flug missbraucht

Vor eineinhalb Jahren sorgte ein ähnlicher Fall in der Schweiz für Schlagzeilen. Im März 2025 wurde ein Mädchen (15) auf einem Swiss-Flug von Mumbai nach Zürich vergewaltigt. Ihr Sitznachbar, ein indischer Geschäftsmann (44), drang mit den Fingern in ihre Vagina ein und rieb ihre Hand mehrfach über sein bekleidetes Glied.

Das Mädchen wandte sich nach dem Vorfall an ein Crewmitglied, wie die Swiss damals gegenüber Blick bestätigte. Man habe sich daraufhin sofort um sie gekümmert und sie umgesetzt, weg vom Täter. Schliesslich wurde die Polizei informiert und der Mann konnte am Flughafen Zürich festgenommen werden.