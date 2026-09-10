Boeing blockiert nach Defekt Piste am Euro-Airport

Chaos am Basler Euro-Airport: Eine Boeing 737 blockiert derzeit eine Piste. Grund ist ein technischer Defekt – der Flugverkehr ist eingeschränkt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Boeing 737 bleibt wegen Defekt auf Piste 15 in Basel liegen

Flüge werden umgeleitet, Verspätungen und Annullierungen angekündigt

Betroffene Piste 15 blockiert seit Donnerstagnachmittag, Betrieb stark eingeschränkt

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am späten Donnerstagnachmittag will eine Boeing 737 am Euro-Airport Basel-Mulhouse abheben – doch dazu kommts nicht. Die Maschine bleibt auf dem Weg zum Start aufgrund eines technischen Defekts liegen. Und blockiert seither die Piste 15.

Gegenüber Blick bestätigt der Flughafen den Vorfall. «Alle Passagiere konnten das Flugzeug sicher verlassen und wurden mit Bussen zum Terminal zurückgebracht», heisst es. Ankommende Flüge würden derzeit zu umliegenden Flughäfen umgeleitet, es muss mit Verspätungen und Annullierungen gerechnet werden. Betroffene vor Ort werden gebeten, sich bei Fragen zu ihrem Flug direkt an die jeweilige Fluggesellschaft zu wenden.

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