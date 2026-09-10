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Defekte Boeing blockiert Piste am Basler Flughafen
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Leservideo aus Basel zeigt:Defekte Boeing blockiert Piste

Flughafen warnt vor Verspätungen und Annullierungen
Boeing blockiert nach Defekt Piste am Euro-Airport

Chaos am Basler Euro-Airport: Eine Boeing 737 blockiert derzeit eine Piste. Grund ist ein technischer Defekt – der Flugverkehr ist eingeschränkt.
Publiziert: 17:16 Uhr
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Aktualisiert: vor 19 Minuten
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Eine Boeing steckt auf der Piste fest.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Boeing 737 bleibt wegen Defekt auf Piste 15 in Basel liegen
  • Flüge werden umgeleitet, Verspätungen und Annullierungen angekündigt
  • Betroffene Piste 15 blockiert seit Donnerstagnachmittag, Betrieb stark eingeschränkt
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Natalie ZumkellerRedaktorin News

Am späten Donnerstagnachmittag will eine Boeing 737 am Euro-Airport Basel-Mulhouse abheben – doch dazu kommts nicht. Die Maschine bleibt auf dem Weg zum Start aufgrund eines technischen Defekts liegen. Und blockiert seither die Piste 15.

Gegenüber Blick bestätigt der Flughafen den Vorfall. «Alle Passagiere konnten das Flugzeug sicher verlassen und wurden mit Bussen zum Terminal zurückgebracht», heisst es. Ankommende Flüge würden derzeit zu umliegenden Flughäfen umgeleitet, es muss mit Verspätungen und Annullierungen gerechnet werden. Betroffene vor Ort werden gebeten, sich bei Fragen zu ihrem Flug direkt an die jeweilige Fluggesellschaft zu wenden.

+++ Update folgt +++

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