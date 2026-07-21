Donald Trump macht ernst. Ab Juli 2027 soll seine neue Airline «ICE Air» abheben. Das fragwürdige Ziel: Eine Million Menschen pro Jahr aus den USA ausschaffen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Trump plant Airline «ICE Air» für Migranten-Ausweisung ab Juli 2027

Flotte kostet 140 Mio. USD, besteht aus Boeing 737 und Gulfstream G650

400'000 Menschen wurden bisher in Trumps zweiter Amtszeit ausgeschafft

Natalie Zumkeller Redaktorin News

US-Präsident Donald Trump schaltet bei der Einwanderungspolitik einen Gang höher. Mit «ICE Air» plant die US-Regierung eine eigene Airline, um Migranten ohne gültige Papiere auszuschaffen. Gemäss dem Portal One Mile at a Time sollen die ersten Flüge im Juli 2027 starten.

Der Plan für das Millionen-Projekt: Eine Flotte aus sechs Boeing 737 und zwei luxuriösen Gulfstream G650. Die Regierung kaufte die Flieger für 140 Millionen Dollar von der Fluggesellschaft Avelo Air. Diese führte schon früher Ausschaffungsflüge für die US-Behörden durch.

Bereits 400'000 Menschen ausgeschafft

Das US-Heimatschutzministerium rechnet vor, dass die eigenen Jets jährlich 279 Millionen Dollar einsparen. Experten zweifeln jedoch an diesem Optimismus. Ben Schlappig von One Mile at a Time befürchtet sogar höhere Kosten und weniger Effizienz durch die Einmischung der Regierung.

Die operativen Pläne wurden kürzlich angepasst. Ursprünglich wollte die Regierung die Jets selbst betreiben. Jetzt zeigt ein Dokument: Externe Anbieter sollen einspringen. Das Modell gleicht dem bisherigen Ansatz, nur stellt der Staat jetzt die Maschinen.

Bisher hat die Regierung in Trumps zweiter Amtszeit rund 400'000 Menschen ausgeschafft.