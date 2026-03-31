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Medienkonferenz um 14 Uhr
Pentagon äussert sich zur Operation «Epic Fury»

Um Dienstag äussern sich US-Kriegsminister Pete Hegseth und Generalstabschef Dan Caine an einer Medienkonferenz zur Operation «Epic Fury» im Nahen Osten. Blick begleitet die Medienkonferenz live.
Publiziert: vor 20 Minuten
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Aktualisiert: vor 3 Minuten
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US-Verteidigungsminister Pete Hegseth spricht am Dienstag an einer Medienkonferenz.
Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa
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Blick Newsdesk
vor 28 Minuten

Medienkonferenz um 14 Uhr

Am Dienstag um 14 Uhr Schweizer Zeit treten US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und Generalstabschef Dan Caine vor die Medien, um über die Operation «Epic Fury», die grossangelegte Militäroperation der USA im Nahen Osten, zu informieren. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt. Blick begleitet die Rede hier live im Ticker.

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