Pentagon äussert sich zur Operation «Epic Fury»

Blick Newsdesk
vor 28 Minuten
Medienkonferenz um 14 Uhr
Am Dienstag um 14 Uhr Schweizer Zeit treten US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und Generalstabschef Dan Caine vor die Medien, um über die Operation «Epic Fury», die grossangelegte Militäroperation der USA im Nahen Osten, zu informieren. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt. Blick begleitet die Rede hier live im Ticker.
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