Pentagon äussert sich zur Operation «Epic Fury»

Medienkonferenz um 14 Uhr

Am Dienstag um 14 Uhr Schweizer Zeit treten US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und Generalstabschef Dan Caine vor die Medien, um über die Operation «Epic Fury», die grossangelegte Militäroperation der USA im Nahen Osten, zu informieren. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt. Blick begleitet die Rede hier live im Ticker.