Riss in der Windschutzscheibe
Flugzeug von US-Kriegsminister Hegseth muss notlanden

Wegen eines Risses in der Cockpit-Scheibe musste das Flugzeug von US-Kriegsminister Pete Hegseth am Mittwoch ausserplanmässig landen. Zuvor wurde es nach Grossbritannien umgeleitet.
Publiziert: 20:37 Uhr
Aktualisiert: vor 39 Minuten
Hegseth konnte nicht auf direktem Weg in die USA zurück reisen.
Foto: Andrew Harnik/Pool Getty Images North America/dpa
Janine Enderli

Ein Flugzeug der US-Luftwaffe mit dem US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (45) an Bord musste aufgrund eines Notfalls in der Luft zu einem ungeplanten Zwischenstopp im Vereinigten Königreich umgeleitet werden.

Wie das Portal «Airlive» berichtet, war die Boeing C-32A von Brüssel (Belgien) gestartet, als eine Veränderung im Druck und ein Riss in der Windschutzscheibe festgestellt wurde.

Hegseths Assistent, Sean Parnell, schrieb auf X: «Auf dem Rückflug in die Vereinigten Staaten nach dem Treffen der Nato-Verteidigungsminister musste das Flugzeug von Verteidigungsminister Hegseth aufgrund eines Risses in der Cockpitscheibe ausserplanmässig im Vereinigten Königreich landen. Die Landung erfolgte nach standardisierten Verfahren, und alle an Bord, einschliesslich Minister Hegseth, sind wohlauf.»

