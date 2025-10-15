Wegen eines Risses in der Cockpit-Scheibe musste das Flugzeug von US-Kriegsminister Pete Hegseth am Mittwoch ausserplanmässig landen. Zuvor wurde es nach Grossbritannien umgeleitet.

Hegseth konnte nicht auf direktem Weg in die USA zurück reisen. Foto: Andrew Harnik/Pool Getty Images North America/dpa

Janine Enderli Redaktorin News

Ein Flugzeug der US-Luftwaffe mit dem US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (45) an Bord musste aufgrund eines Notfalls in der Luft zu einem ungeplanten Zwischenstopp im Vereinigten Königreich umgeleitet werden.

Wie das Portal «Airlive» berichtet, war die Boeing C-32A von Brüssel (Belgien) gestartet, als eine Veränderung im Druck und ein Riss in der Windschutzscheibe festgestellt wurde.

Hegseths Assistent, Sean Parnell, schrieb auf X: «Auf dem Rückflug in die Vereinigten Staaten nach dem Treffen der Nato-Verteidigungsminister musste das Flugzeug von Verteidigungsminister Hegseth aufgrund eines Risses in der Cockpitscheibe ausserplanmässig im Vereinigten Königreich landen. Die Landung erfolgte nach standardisierten Verfahren, und alle an Bord, einschliesslich Minister Hegseth, sind wohlauf.»