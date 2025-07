1/10 Das Idyll trügt: So ruhig sieht es in der Hochsaison auf der Insel Santorin in der südlichen Ägäis in Griechenland normal nicht aus. (Im Bild: das Dorf Fira) Foto: IMAGO/One Inch Productions

Darum gehts Massentourismus wird in Europa zum Problem, besonders in beliebten Feriendestinationen

Griechenland, Italien und Kroatien sind von Überfüllung stark betroffen

Südliche Ägäis: 117 Gästeübernachtungen pro Einwohner im Jahr 2023

Die Sommerferien sind endlich da! Jetzt heisst es: Nichts wie los in den Süden. Dort warten Sonne, Spass – und Menschenmassen. Die beliebten Feriendestinationen in Europa ächzen bereits unter dem Ansturm der Touristen.

Der Massentourismus wird in Europa immer mehr zum Problem. Hotels, Strände und Gassen sind masslos überfüllt. Das trübt nicht nur die Ferien, sondern belastet besonders die Einheimischen. Denn an touristischen Hotspots werden Wohnungen zunehmend für Touristen reserviert. In Spanien gingen deshalb Anfang April Hunderttausende Spanier auf die Strassen, um gegen die akute Wohnungskrise zu demonstrieren.

Daten der Europäischen Kommission zeigen nun, welche europäischen Regionen der Tourismusandrang am stärksten trifft. Dazu wurde das Verhältnis zwischen Einheimischen und Touristen in 237 EU-Regionen miteinander verglichen. Blick zeigt, wo es in der Hochsaison so richtig überfüllt wird.

1 Südliche Ägäis (Griechenland)

An der Spitze des Rankings liegt die südliche Ägäis in Griechenland. Hier liegen Inseln wie Santorin, Mykonos und Rhodos. Azurblaues Wasser, Traumstrände und die ikonischen Häuser mit den leuchtend blauen Dächern auf der Insel Santorin – all das zieht Touristen magisch an. Doch statt entspannt zwischen den malerischen Häusern entlangzuschlendern, heisst es: dicht gedrängt zwischen anderen Gästen schwitzen und auf herumschwenkende Ellbogen aufpassen. Im Schnitt kamen im Jahr 2023 gut 117 Gästeübernachtungen auf jeden Einwohner.

2 Ionische Inseln (Griechenland)

Auf den zweiten Platz schafft es eine weitere griechische Region: Die Inselgruppe um Korfu bietet ebenfalls absolute Traumstrände und eignet sich perfekt zum Inselhopping. Korfu als grünste griechische Insel verspricht dabei ganz besondere Eindrücke des mediterranen Landes. Das zeigt sich auch im Tourismusandrang: 98 Übernachtungen kamen hier auf jeden Einwohner. Seit dem 1. Juli erhebt Griechenland auf seinen Inseln deshalb Ankunftsgebühren für Kreuzfahrtpassagiere.

3 Südtirol (Italien)

Der dritte Platz im Ranking geht nicht an eine Mittelmeerregion. Auch Norditalien bietet beliebte Feriendestinationen, wie Südtirol. Die Region besticht durch ihre enorme Vielfalt: von Höhenwanderungen in den Dolomiten über schattige Spaziergänge an den historischen Wasserkanälen (Waalen) bis hin zum Bewundern der Gletschermumie Ötzi in Bozen. Diese Attraktionen zeigten sich in 68 Übernachtungen pro Einwohner.

Nur wenig weiter sieht es nicht besser aus. Auch das romantische Venedig ächzt unter dem Ansturm der Touristinnen und Touristen. Während die Touristenströme über die unzähligen Brücken fliessen, wird es selbst auf den Kanälen ziemlich eng. Hier kuscheln die Gondeln in einem regelrechten Kuddelmuddel miteinander. Ob das «O sole mio» der Gondolieri dann immer noch so prächtig tönt?

4 Kroatische Adriaküste (Kroatien)

Knapp danach folgt mit 67 Übernachtungen auf jeden Einwohner die kroatische Adriaküste. Von Istrien bis Dalmatien bietet die Küstenregion einmalige Kiesstrände und glasklares Wasser. Auch die mittelalterliche Stadt Dubrovnik ist ein beliebtes Ferienziel – nicht zuletzt, weil hier einige Szenen der beliebten Serie «Game of Thrones» gedreht wurden. Wer sich gern wie Hauptfigur Daenerys Targaryen auf der Stadtmauer ablichten lassen möchte, muss daher früh aufstehen oder mit starkem Gedränge rechnen.

5 Balearische Inseln (Spanien)

Die spanische Inselgruppe umfasst die Hauptinseln Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera und Cabrera. Besonders Mallorca und Ibiza zählen zu den beliebtesten Party-Hotspots am Mittelmeer. Um die Touristen zu bändigen, verkündete Mallorca im Mai neue Benimmregeln, darunter Verbote für Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit und für Spaziergänge oben ohne. 57 Übernachtungen kamen 2023 in der Region auf jeden Einwohner.

6 Kreta (Griechenland)

Auf Platz 6 findet sich erneut eine griechische Region: Kreta. Die grösste Insel Griechenlands hat viele Seiten: historische Highlights wie den Palast von Knossos, ursprüngliche Naturlandschaften wie die Samaria-Schlucht oder malerische Traumstrände. In den letzten Jahren steigerten Social Media die Beliebtheit der griechischen Ferieninsel. Die Konsequenz: 55 Übernachtungen auf jeden Einwohner.

7 Tirol (Österreich)

Dass es in den Sommerferien nicht immer Sonne am Meer heissen muss, zeigen auch die Daten aus dem österreichischen Tirol. Auf jeden Einwohner kamen hier 50 Übernachtungen. Denn die Alpenregion verspricht bei der Sommerhitze etwas Abkühlung. Zudem ziehen die malerischen Bergkulissen viele Foto-Touristen an.