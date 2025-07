Ferien in der Schweiz:

Ob allein oder in Gesellschaft, tagsüber oder abends: Es ist immer schön, auf dem Wasser zu sein. Foto: pixabay

Darum gehts Stand-up-Paddling in der Schweiz: Neun empfehlenswerte Touren vorgestellt

Vielfältige Routen von Seen bis Flüssen mit atemberaubenden Landschaften

Touren zwischen 9,5 km und 33,5 km Länge, Dauer von 2 bis 8,5 Stunden

Gunda Bossel SEO Redaktorin

Stand-up-Paddling liegt voll im Trend – und die Schweiz ist wie gemacht dafür. Über 70 grössere Seen, unzählige Flüsse, ein ausgezeichnetes ÖV-Netz und grandiose Kulissen machen das Land zum Paradies für alle, die sich stehend übers Wasser bewegen wollen. Ob mit der Familie, mit Freunden oder als sportlicher Solo-Trip – diese acht Touren lohnen sich.

Was du wissen solltest, bevor du lospaddelst

ÖV nutzen: Viele Touren lassen sich dank Bus, Bahn und Schiff bequem kombinieren – besonders praktisch mit einem aufblasbaren SUP.

Verleih möglich: Du hast kein eigenes Board? Kein Problem. An vielen Startpunkten kannst du ein SUP mieten.

Auch zu zweit lustig. Auf längeren Touren sollte jedoch lieber jeder ein eigenes SUP dabei haben. Foto: pixabay



Achtung auf Flüssen: Wer auf fliessendem Gewässer paddelt, sollte Erfahrung mit Manövern und Strömung haben – und niemals eine Fuss-Leash verwenden. Stattdessen braucht es eine Notfall-Leash mit Hüftgurt.

Naturzonen respektieren: Ufernahe Naturschutzgebiete sind meist durch Bojen markiert und müssen umfahren werden.

1 Brienzersee – Türkis trifft Panorama

Eingerahmt von Bergen und mit karibisch anmutendem Wasser begeistert der Brienzersee bei Interlaken. Die Umrundung ist eine sportliche Herausforderung – aber auch kürzere Strecken lohnen sich. Ideal für ambitionierte Paddler mit Blick für Schönheit.

Ambitioniert, aber lohnenswert: Die Tour auf dem Brienzersee. Karibisch blaues Wasser inklusive. Foto: interlaken.ch

Tour-Infos:

Strecke: ca. 33,5 km

Dauer: rund 8:30 Std.

SUP-Verleih: Hightide Kayak School, Bönigen BE

ÖV: Perfekt mit Schiff, Zug oder Bus erreichbar

2 Murtensee und Neuenburgersee – zwei Seen, ein Kanal

Diese Tour ist für alle, die Strecke machen wollen: vom Murtensee über den Broye-Kanal bis in den Neuenburgersee. Der Kanal ist im Sommer vielbefahren – Anfänger sollten vorsichtig sein. Für sportliche Paddler ein echtes Highlight.

Besonders schön sind die Pausen, die Aussicht vom Wasser ist oft atemberaubend. Foto: Unsplash

Tour-Infos:

Strecke: ca. 19 km

Dauer: ca. 4:00 Std.

SUP-Verleih: Seeland Stand Up, Avenches FR

ÖV: Murten und Neuenburg sind bestens erschlossen

3 Wägitalersee – Naturidylle pur im Bergkranz

Der künstlich aufgestaute See bietet viel Ruhe und ein unvergessliches Bergpanorama. Besonders frühmorgens ist die Stimmung hier magisch. Halte Abstand zur Staumauer und zu den Anglern, die hier oft anzutreffen sind.

Nicht nur für Paddler, auch für Angelbegeisterte ist der wundervolle Wägitalersee ein beliebtes Ausflugsziel. Foto: tripadvisor.com

Tour-Infos:

Strecke: ca. 9,5 km

Dauer: ca. 2:25 Std.

SUP-Verleih: waegitalersee.ch

ÖV: Postauto bis Innerthal SZ

4 Bielersee – Insel-Feeling à la Rousseau

Start in Erlach BE, vorbei an der romantischen St. Petersinsel – mit Einkehrmöglichkeit im alten Kloster – und weiter entlang des Schilfgürtels bis nach Biel. Für Ambitionierte auch als Hin-und-zurück-Tour machbar. Alternativ mit Schiff oder Bus retour.

Tour-Infos:

Strecke: ca. 13 km

Dauer: rund 2:30 Std.

SUP-Verleih: SUP Station Erlach BE

ÖV: Sehr gut angebunden mit Bus, Bahn und Schiff

5 Alpnachersee – von Alpnachstad ins SUP-Paradies

Direkt am Vierwaldstättersee gelegen, lockt der Alpnachersee mit einer herrlichen Ufer-Rundtour. Wer will, kann sogar bis nach Horw LU paddeln. Dank guter ÖV-Anbindung ist die Rückreise kein Problem – perfekt für eine Tagesauszeit mit Freunden oder der Familie.

Am Alpnachersee, ein Seitenarm des Vierwaldstättersees, weht dir frische Bergluft um die Nase. Foto: Nidwalden Tourismus

Tour-Infos:

Strecke: ca. 11 km

Dauer: rund 2:45 Std.

SUP-Verleih: Kanuzentrum, Alpnach-Dorf OW

ÖV: Schiff oder Zug ab Alpnachstad OW, Stansstad NW, Hergiswil NW oder Horw LU

6 Rhein – vom Holzsteg in Stein bis nach Möhlin

Diese Flusstour ist wildromantisch: Start bei der alten Holzbrücke in Stein AG, Ziel ist das Kraftwerk bei Möhlin AG – oder der Campingplatz kurz davor. Unterwegs gibts viel Natur, kleine Dörfer und kaum Strömung. Der Rhein zeigt sich hier von seiner sanften Seite.

Tour-Infos:

Strecke: ca. 12,5 km

Dauer: etwa 2:00 Std.

SUP-Verleih: Stonesurf, Stein AG

ÖV: Gute Anbindung mit Bus, Bahn und Schiff

7 Sempachersee – Seeüberquerung oder Rundkurs

Glattes Wasser und viele Einstiegspunkte machen den Sempachersee zum idealen Spot – egal ob du die komplette Runde drehen oder einfach von Eich nach Nottwil LU übersetzen willst.

Tour-Infos:

Strecke: Rundtour ca. 17 km / Querung ca. 2,4 km

Dauer: 4:15 Std. (Runde) / 35 Min. (Querung)

SUP-Verleih: Caribbean Village, Nottwil LU

ÖV: Bahnanschluss in Nottwil, Sursee und Sempach LU

8 Reuss – entspannt flussabwärts von Sins nach Bremgarten

Für alle, die lieber mit der Strömung gleiten: Die Reuss bietet eine gemütliche Strecke mit Kiesbänken für Picknick-Pausen. Achtung: Vorher den Wasserstand prüfen. Bei Hoch- oder Niedrigwasser lieber ausweichen.

Bis ins wunderhübsche Städtchen Bremgarten lässt es sich paddeln. Foto: bremgarten.ch

Tour-Infos:

Strecke: ca. 17 km

Dauer: etwa 4:15 Std.

ÖV: Zug nach Sins oder Mühlau AG, Bus in der Region

9 Zürich Schanzengraben – Stadtabenteuer mit Altstadtblick

Mitten durch Zürich paddeln? Geht! Der Schanzengraben verbindet den See mit der Sihl und ist perfekt für eine kurze, entspannte Citytour. Zwischen historischen Mauern und modernen Bauten zeigt sich Zürich von seiner charmantesten Seite. Besonders schön am frühen Morgen oder bei Sonnenuntergang – und ideal für Einsteiger.

Einmal durch die Stadt - bis in den See: In Zürich ist das dank dem Schanzengraben möglich. Foto: zuerich.com



Tour-Infos:

Strecke: ca. 3 km

Dauer: rund 1 Stunde

SUP-Verleih: SUPkultur beim Mythenquai

ÖV: Start- und Zielpunkte bequem per Tram oder Bus erreichbar