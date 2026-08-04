Nach heftigen Turbulenzen gibt es an Bord eines Air-India-Flugs viele Verletzte. Die indischen Behörden wollen den Vorfall, bei dem die Maschine um 90 Meter absackte, nun eingehend untersuchen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 17 Verletzte bei Air-India-Flug von Phuket nach Delhi am Dienstag

Flugzeug sackte plötzlich 90 Meter ab

137 Passagiere an Bord, fünf Personen schon aus Spital entlassen

Marian Nadler Redaktor News

Insgesamt 17 Personen, darunter vier Mitglieder der Besatzung, wurden am Dienstag auf einem Air-India-Flug von Phuket in Thailand nach Delhi in Indien verletzt. In fast 11'000 Metern Höhe hatte die Maschine vermutlich aufgrund von Turbulenzen plötzlich gut 90 Meter an Höhe verloren. Das berichtete die Zeitung «New Indian Express». Die indische Generaldirektion für Zivilluftfahrt (DGCA) hat eine Untersuchung eingeleitet.

Nach dem Höhenverlust war der Airbus A320neo mit insgesamt 137 Passagieren, darunter drei Kleinkinder, sowie acht Besatzungsmitgliedern an Bord am Indira-Gandhi-Flughafen in Delhi gelandet. Eines der Besatzungsmitglieder erlitt laut «New Indian Express» schwere Verletzungen. Auch das Flugzeug selbst soll erheblich beschädigt worden sein.

Flugdatenschreiber sichergestellt

Air India hat bislang noch keine Details zu dem Vorfall bekannt gegeben. Neben möglichen Turbulenzen wird gerüchteweise auch ein technischer Defekt als mögliche Ursache angeführt. Ein Passagier sagte der Zeitung, dass der Pilot nach dem Vorfall zunächst eine Notlandung am Flughafen der indischen Stadt Lakhnau angekündigt habe, den Flug dann aber bis nach Delhi fortsetzte.

Die 17 Verletzten wurden in Delhi in ein Spital gebracht. Fünf Passagiere konnten dieses bereits wieder verlassen. Die DGCA hat im Rahmen ihrer Untersuchung Flugdatenschreiber und Cockpit-Sprachrekorder sichergestellt.