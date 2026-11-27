Ist Russlands Anspruch auf die Ukraine haltlos? Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko stellt Putins historische Argumentation infrage und argumentiert, dass Russland in der gleichen Logik an die Mongolei zurückgegeben werden müsste.

Darum gehts Lukaschenko sagt, nach Putins Logik müsste Russland eigentlich an die Mongolei zurückgegeben werden

Die Rückkehr der NATO-Grenzen auf den Stand von 1997 nennt Lukaschenko eine Maximalforderung

Belarus diente Russland 2022 als Ausgangspunkt für die Invasion, was Lukaschenko heute abstreitet

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

In einem Interview mit der französischen Zeitschrift «Le Point» hat der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko (72), ein enger Verbündeter Wladimir Putins (74), eine überraschende Aussage getätigt. Lukaschenko stellte die historische Argumentation Moskaus zur Rechtfertigung der Invasion in der Ukraine infrage.

Er verglich die Behauptung, die Ukraine sei historisch russisches Territorium, mit der Idee, Russland gehöre eigentlich der Mongolei. «Zu sagen, dass die ukrainischen Gebiete seit jeher russisch gewesen seien ... nun ja, russische Gebiete, wenn man tiefer schaut, waren einst mongolisch-tatarisch. Erinnern Sie sich? Nach dieser Logik müsste ganz Russland dann an die Mongolei gegeben werden», sagte Lukaschenko.

Verteidigt jedoch Putins Position

Trotz seiner engen Beziehung zu Putin kritisierte Lukaschenko in dem Interview einige von dessen Forderungen, darunter die Rückkehr der NATO-Grenzen auf den Stand von 1997. Er bezeichnete dies als Maximalforderung am Ausgangspunkt für Verhandlungen. «Aber im Verhandlungsprozess muss man sich an den Tisch setzen und verhandeln», betonte er. Gleichzeitig verteidigte er jedoch Putins Position und wiederholte die unbegründete Behauptung, die Ukraine habe den Krieg durch «Töten und Verbrennen russischer Bürger» begonnen.

Lukaschenko, seit 32 Jahren an der Macht, hat Belarus zu einem Vasallenstaat Russlands gemacht. Er erlaubte Moskau 2022, Belarus als Ausgangspunkt für die Invasion zu nutzen, obwohl er dies inzwischen abstreitet. Ein Vorschlag Lukaschenkos, den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski (48) persönlich nach Moskau zu bringen, wurde von Selenski bereits als «nicht ernst zu nehmen» abgetan. Lukaschenko zeigte sich überzeugt, dass Russland die gesamte Ostukraine einnehmen werde, und bezeichnete Putin als «klugen, cleveren Politiker».