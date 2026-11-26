Überraschende Wende im Fall des Ukraine-Söldners Jona Neidhart: Die Bundesanwaltschaft lässt die Kriegsverbrecher-Untersuchung gegen ihn fallen. Eine Gefängnisstrafe droht ihm weiterhin. Doch Neidhart will nicht länger auf die Schweizer Justiz warten.

Darum gehts Die Bundesanwaltschaft entlastet Jona Neidhart vom zweifachen Kriegsverbrecher-Vorwurf

Die Militärjustiz aber ermittelt weiter gegen Neidhart, weil er illegalerweise für die Ukraine kämpfte

Neidhart darf das Land nicht verlassen, ist aber entschlossen: «Im Januar will ich an die Front zurück»

Samuel Schumacher Ausland-Reporter

Der Zürcher Jona Neidhart (39) hat am 3. Mai 2025 an der Donbass-Front einem am Boden liegenden Russen mit seiner Kalaschnikow in den Kopf geschossen. Aus zwei Metern Distanz. Dazu steht der Ukraine-Kämpfer, der sich den Strafbehörden nach seiner Rückkehr in die Schweiz 2025 freiwillig gestellt hatte.

Die Bundesanwaltschaft hat wegen des Kopfschusses ein Strafverfahren wegen Kriegsverbrechen gegen Neidhart eröffnet. Jetzt aber kommt die überraschende Wende: Die Bundesanwälte stellen das Verfahren ein. Neidhart ist kein Kriegsverbrecher. Der 39-Jährige sieht das Urteil als Bestätigung seines jahrelangen Kampfeinsatzes in der Ukraine. Zu Blick sagt er jetzt: «Ich will so schnell wie möglich zurück an die Front.»

3:27 Ukraine-Söldner Jona Neidhart: «Meine Mutter lag im Sterben, darum bin ich zurück»

Kurze Rückblende: Anfang Mai trifft Neidhart mit zwei australischen und ukrainischen Kameraden in einem Waldstück an der Donbass-Front auf einen blutverschmierten, halbverdeckten Russen, den sie verdächtigen, kurz zuvor ihre Stellung angegriffen zu haben. Ihr ukrainischer Truppenführer befiehlt ihnen, den Russen zu töten.

Der Australier feuert 30-mal auf den am Boden liegenden Mann. Dann folgt Neidharts Kopfschuss. Er wollte sichergehen, dass von dem Russen keine Gefahr mehr ausgeht, gibt er zu Protokoll. Den Bundesanwälten erzählt er, im Krieg habe er gelernt, dass der menschliche Körper sehr viel mehr aushalte, als man meinen könnte. Zudem seien die Russen dafür bekannt, sich totzustellen und im letzten Moment noch Granaten zu zünden.

Wiederholungstäter droht Haftstrafe

Die Bundesanwälte glauben Neidhart laut der elfseitigen Einstellungsbegründung. Er habe sich nicht sicher sein können, dass der Russe wirklich kampfunfähig gewesen sei.

In einem zweiten Fall stellt sich die Bundesanwaltschaft ebenfalls auf die Seite des Schweizer Ukraine-Kämpfers. Nach einem Gefecht im Juni 2023 hatte Neidhart mit seinen Kameraden mehrere russische Soldaten als Kriegsgefangene genommen. Jemand aus Neidharts Truppe hatte die Russen dazu gezwungen, ihre Helme und Schutzausrüstungen auszuziehen, weil man befürchtete, sie könnten darunter Granaten verstecken.

Wer Kriegsgefangene unnötiger Gefahr ausliefert, begeht laut der Genfer Konvention ebenfalls ein Kriegsverbrechen. Da Neidhart selbst den Befehl zur Abnahme der Schutzausrüstung nicht gegeben habe, sei er auch in diesem Fall unschuldig, hält die Bundesanwaltschaft fest.

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Jona Neidhart zeigt sich auf Anfrage von Blick erfreut über die überraschende Wende im Kriegsverbrecher-Verfahren. «Bestenfalls war das nur der erste Schritt. Ich hoffe, dass die Schweiz ihren Bürgern bald erlauben wird, fremdländischen Militärdienst zu leisten, auch wenn sie ein neutrales Land bleiben will.» Dann müssten sich jene, die den Mut haben, für die Ukraine zu kämpfen, nicht mehr vor der Schweizer Justiz fürchten, sagt Neidhart.

Stand heute dürfen Schweizer Staatsbürger ohne explizite Erlaubnis des Bundesrates nicht für fremde Armeen kämpfen, auch nicht für die ukrainische. Aus diesem Grund hatte die Militärjustiz bereits Anfang 2024 ein Verfahren wegen fremder Militärdienstleistung gegen Neidhart eröffnet, nachdem Blick seinen Fronteinsatz für die Ukraine publik gemacht hatte.

Das Verfahren läuft noch immer. Neidhart gilt als Wiederholungstäter, weil er nach seiner ersten Verhaftung 2024 erneut in die Ukraine gereist und an der Front gekämpft hatte. Ihm droht eine Haftstrafe. Das Land darf er bis auf weiteres nicht verlassen. Seinen Pass hält die Militärjustiz bis heute zurück.

Vertrag mit ukrainischer Eliteeinheit

Neidhart sagt, er respektiere die Schweizer Gesetzgebung, aber länger warten wolle er nicht. «Spätestens Anfang Januar will ich in die Ukraine zurückkehren und meinen laufenden Vertrag mit der Dritten Sturmbrigade vollenden», bestätigt er gegenüber Blick. Im Frühjahr 2025 hatte der Ex-Grenadier einen Dreijahresvertrag mit der ukrainischen Eliteeinheit unterzeichnet, seinen Einsatz im vorvergangenen Sommer aber abgebrochen, um seiner im Sterben liegenden Mutter in der Schweiz beizustehen.

Dass er ohne Pass nicht einfach so in die Ukraine kommt, hat er im vergangenen Mai erfahren, als er bei einem ersten Rückkehrversuch an den sturen Grenzwächtern gescheitert ist.

Jetzt wagt Neidhart die Einreise über die grüne Grenze erneut. Damit ignoriert er die Ausreisesperre und riskiert eine lange Untersuchungshaft, falls er je wieder in die Schweiz zurückkehrt. «Das nehme ich in Kauf», sagt Neidhart. Zu viel stehe auf dem Spiel, um einfach weiter passiv zuzuschauen, was in der Ukraine passiert. «In der Ukraine brauchen sie meinen Pass nicht. Sie haben all meine Daten. Und sie wissen, dass ich kämpfen kann.»