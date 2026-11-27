Der Anteil der bei häuslicher Gewalt getöteten Frauen in Russland ist laut einer Studie auf mehr als zwei Drittel angestiegen. In vielen Fällen sollen ehemalige oder aktive Soldaten Frauen getötet haben.

Darum gehts In Russland stieg der Anteil häuslicher Gewalt an Frauenmorden laut Studie von 66 auf 71 Prozent

In den Jahren 2024 und 2025 sollen in 71 Fällen aktive oder ehemalige Soldaten Frauen getötet haben

Russische Gerichte können Strafverfahren aussetzen, wenn Beschuldigte zur Armee eingezogen werden

Mattia Jutzeler Redaktor News

Es ist eine erschreckende Statistik: Russische Frauenorganisationen haben eine Studie zu häuslicher Gewalt veröffentlicht. Diese kommt zum Schluss, dass in Russland im Zeitraum von 2024 bis 2025 in 71 Prozent der Fälle, in denen Frauen ermordet wurden, häusliche Gewalt die Ursache war. Das berichtet unter anderem der deutsche Sender ARD. Zuvor waren es rund 66 Prozent.

Die Folgen des russischen Krieges in der Ukraine zeigen sich in der Statistik deutlich. Oftmals sind die Täter nämlich Kriegsveteranen. Im analysierten Zeitraum gab es insgesamt 71 Fälle, in denen ehemalige oder aktive Soldaten Frauen umgebracht haben sollen. Die Dunkelziffer könnte noch deutlich höher sein. Russische Gerichte dürfen Strafverfahren aussetzen, wenn der Beschuldigte eingezogen wird oder einen Vertrag mit der Armee unterschreibt.

Ex-Freundin mit Küchenmesser ermordet

Einer dieser Morde wurde Anfang 2024 an einer 48-Jährigen in der Nähe der südrussischen Stadt Astrachan begangen. Getötet wurde sie von Ivan P.* (41), mit dem sie gemeinsam eine Tochter hatte. P. sollte 2023 eigentlich eine Haftstrafe wegen Drogendelikten absitzen. Er wurde jedoch begnadigt, weil er sich der Armee anschloss und in den Ukrainekrieg zog, berichtete die «Nowaja gaseta».

Nach seinem Einsatz kehrte P. in sein Heimatdorf zurück und wollte Kontakt mit seiner 13-jährigen Tochter aufnehmen, die er nie richtig kennengelernt hatte. Die Mutter war damit nicht einverstanden. Bei einem Zusammentreffen kam es zum Streit und der Veteran erstach seine Ex-Freundin mit einem Küchenmesser.

P. versuchte anschliessend erfolglos, den Mord zu vertuschen. Am Tag nach der Tat wurde er verhaftet. Wegen Mordes wurde der Veteran im Oktober 2024 zu neuneinhalb Jahren Haft in einer Hochsicherheitsstrafkolonie verurteilt. Sein Kriegseinsatz wurde als mildernder Umstand gewertet.

Opfer nach Geiselnahme getötet

Ebenfalls erschreckend ist eine Geschichte aus der sibirischen Stadt Irkutsk. Anfang 2026 tötete dort ein Veteran eine Frau mit einem Messer, nachdem er sie in einem Frauenhaus als Geisel genommen hatte. Das berichtete die Onlinezeitung «Moscow Times». Das Opfer befand sich mehr als fünf Stunden lang in der Gewalt des Veteranen, bevor er die Frau tötete.

Demnach wollte der Täter das Frauenhaus mit der Geiselnahme erpressen. Die Ehefrau des Veteranen sowie der gemeinsame siebenjährige Sohn fanden wohl in der Unterkunft Schutz, nachdem sie von dem Ehemann misshandelt und belästigt worden waren. Der Leiter des Frauenhauses hatte den Veteranen danach wohl wegen häuslicher Gewalt angezeigt.

Telegram-Nachrichtenkanäle mit Verbindungen zu russischen Sicherheitsdiensten behaupteten, die getötete Frau sei eine Freundin der Ehefrau des Kriegsveteranen gewesen. Der Täter war vor dem Mord mutmasslich aus seiner Militäreinheit in der Region Rostow geflohen.

Wagner-Veteran zerstückelte Leiche

Ein weiterer Vorfall ereignete sich im April 2024 in der Oblast Leningrad. Alexej S.* (42) wurde damals verhaftet, nachdem die Polizei in seiner Wohnung einen Koffer mit Leichenteilen gefunden hatte.

Der Veteran, der zwei Jahre zuvor von der berüchtigten Wagner-Söldnergruppe rekrutiert worden war, gestand kurz darauf die Tat. Laut eigener Aussage habe er eine Bekannte nach einem Streit getötet, zerstückelt und die Leiche anschliessend beseitigt.

S. sass gerade eine zwölfjährige Haftstrafe wegen Mordes ab, als er aus dem Gefängnis heraus von der Wagner-Gruppe angeheuert wurde. Das berichtet der Sender Radio Free Europe. Nach seinem Einsatz für Russland in der Ukraine wurde er begnadigt.

* Namen bekannt