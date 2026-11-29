Am Pariser Flughafen Charles de Gaulle ist ein Lufthansa-Airbus beim Zurücksetzen im Gras stecken geblieben. Die 148 Fluggäste blieben unverletzt.

Darum gehts Am Flughafen Paris-Charles-de-Gaulle geriet ein Lufthansa-Airbus beim Zurücksetzen ins Gras

Der Flug LH2233 sollte 148 Passagiere nach München bringen, verletzt wurde bei der Panne niemand

Die Maschine wurde geborgen, für die Fluggäste wurden Ersatzverbindungen oder Hotels organisiert

Mattia Jutzeler Redaktor News

Ein kurioses Video des Instagram-Kanals «pass_hopping» macht derzeit in den sozialen Medien die Runde. Darauf ist eine Maschine der Fluggesellschaft Lufthansa zu sehen. Ein Hinterrad des Flugzeugs scheint im Boden festzustecken.

Um das Flugzeug herum stehen diverse Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht. In einer Szene ist zu sehen, wie Arbeiter in gelben Leuchtwesten versuchen, das Hinterrad mit Schaufeln auszugraben.

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In den Kommentaren sorgt das Video für Belustigung. «Can’t park there!», sprich: «Hier darf man nicht parkieren!», schreibt ein User. «Mit dem Zug wäre man schon längst angekommen», meint ein anderer.

Zu weit geschoben

Passiert ist der Zwischenfall am Pariser Flughafen Charles de Gaulle. Das Flugzeug sollte als Lufthansa-Flug LH2233 am Freitagabend 148 Fluggäste nach München bringen.

Beim Zurücksetzen aus der Parkposition wurde der Airbus A320 vom Pushback-Fahrzeug allerdings ein Stück zu weit geschoben. Das rechte Hauptfahrwerk der Maschine blieb deshalb im Gras stecken.

Keine verletzten Passagiere

Mit einem speziellen Bergungsgerät wurde das Flugzeug dann zurück auf eine reguläre Parkposition gebracht. Das bestätigt die Lufthansa gegenüber dem Fachmagazin «Aerotelegraph». Nach dem Zwischenfall wird das Flugzeug nun von Experten gründlich untersucht.

Niemand wurde bei der Panne verletzt. Die Fluggäste konnten die Maschine normal über Treppen verlassen und wurden mit Bussen zum Terminal gebracht. «Für alle Gäste wurden alternative Reiseverbindungen nach München und/oder Hotelübernachtungen organisiert», heisst es von der Lufthansa weiter.