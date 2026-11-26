Swiss-Passagiere aus Tel Aviv brauchen auf dem Frühflug nach Zürich mehr Zeit: Für einen Besatzungswechsel auf Zypern legt die Maschine einen Zwischenstopp ein. Grund ist die angespannte Lage im Nahen Osten.

Darum gehts Wegen der Lage im Nahen Osten übernachten Swiss-Crews seit dem 6. November nicht mehr in Israel

Der frühe Flug von Tel Aviv nach Zürich landet zum Besatzungswechsel in Larnaca auf Zypern zwischen

Die Passagiere warten an Bord und erreichen Zürich eine Stunde und 25 Minuten später als geplant

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Die Swiss hat die Flüge nach Tel Aviv zuletzt am 1. August wieder aufgenommen. Die Airline hatte die Verbindung im März wegen des Kriegs im Nahen Osten eingestellt. Die Crews haben für kurze Zeit sogar wieder in Tel Aviv übernachtet. Mit der Normalität ist aber bereits wieder Schluss. Seit dem 6. November lässt die Swiss Piloten, Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter nicht mehr in Israel übernachten, wie das Aviatikportal «Aerotelegraph» berichtet.

Das hat auch Folgen für die Passagiere. Wer frühmorgens mit der Swiss von Tel Aviv nach Zürich fliegt, braucht deutlich mehr Sitzleder. Denn die Maschine nimmt nicht direkt Kurs auf die Schweiz. Sie landet zunächst auf der Ferieninsel Zypern. Am Flughafen Larnaca steigen die Piloten und Flight Attendants dann aus.

Passagiere müssen an Bord warten

Eine frische Crew übernimmt das Flugzeug, während die Passagiere an Bord bleiben. Das neue Personal hat die Nacht auf Zypern verbracht. Bis es sich im Flugzeug installiert hat, müssen die Passagiere an Bord warten. Das hat Auswirkungen auf den Zeitplan: Statt um 8.40 Uhr landet der Flug LX257 erst um 10.05 Uhr in Zürich. Die Reise verlängert sich so um eine Stunde und 25 Minuten.

Als Grund für den speziellen Zwischenstopp nennt die Lufthansa-Tochter die angespannte Lage im Nahen Osten. Die Sonderregelung gilt vorerst bis mindestens Ende November. Die Tagesverbindung zwischen Zürich und Tel Aviv ist davon nicht betroffen. Eine erneute Einstellung der Flüge nach Israel ist bei der Swiss derzeit kein Thema. Selbst Swiss-Techniker sind weiterhin vor Ort im Einsatz. «Unsere Flüge nach Tel Aviv können wir derzeit weiterhin sicher durchführen», versichert die Airline gegenüber «Aerotelegraph».

Rund um die Tel-Aviv-Flüge der Swiss gibts immer wieder Diskussionen. So wollten Mitarbeitende 2024 aus Sicherheitsbedenken nicht nach Israel fliegen. Kurzfristige Abmeldungen erschwerten die Personalplanung. Die Folge: Andere Besatzungsmitglieder mussten überdurchschnittlich häufig nach Tel Aviv fliegen. Was diesen nicht schmeckte. Die Swiss verschärfte daraufhin die Regeln: Dispensationsgesuche mussten mindestens sieben Tage im Voraus eingereicht und begründet werden. Dagegen wiederum protestierte die Gewerkschaft des Kabinenpersonals.