Die Swiss sahnt auf Monopolstrecken ab: Wer von Zürich nach München fliegt, kommt im Privatjet inzwischen günstiger ans Ziel als in der teuersten Businessclass der Lufthansa-Tochter.

Darum gehts Ein Swiss-Retourflug von Zürich nach München kostet mehr als ein Flug im Privatjet

Auf wettbewerbsintensiven Strecken kann die Swiss ihre Hochtarifpolitik nicht durchsetzen

Eine Buchungsplattform für Privatjets unterbietet den Businessclass-Tarif der Swiss

Beat Schmid Wirtschaftsredaktor

München (D) – die Stadt von BMW, FC Bayern und Biergärten. Wer mal hinmuss, begibt sich mit dem Zug auf eine unbestimmt lange Reise, die nach Fahrplan schnellstenfalls knapp vier Stunden dauert. Mit dem Auto sind es ab Zürich bei staufreien Verhältnissen rund dreieinhalb Stunden. Die schnellste Variante ist der Flieger: In 55 Minuten überwindet ein Passagierjet die rund 240 Kilometer Luftlinie zwischen Kloten und München.

Doch sie ist auch die teuerste: Da es sich bei der Strecke Zürich–München um eine Monopolstrecke des deutschen Lufthansa-Konzerns handelt, knöpft der Schweizer Ableger des Kranichs den Passagieren besonders viel ab. Für Reisen im Dezember kostet ein Hin- und Rückflug in der Economyclass am selben Tag rund 1089 Franken (Stichtag 8. Dezember).

Billiger im Privatjet nach München

Noch teurer ist die Verbindung in die Bayern-Metropole in der Businessclass. Je nach Buchungsklasse müssen Reisende zwischen 1400 und 1608 Franken hinblättern. Gerade für Vielflieger kann sich ein Upgrade in die Businessclass lohnen, um lange Wartezeiten beim Ein- und Aussteigen zu vermeiden.

Allerdings können sich Businessleute für diesen Preis auch einen Chauffeur für einen Tag leisten – oder sogar den Privatjet. Es klingt zwar verrückt, ist aber tatsächlich so: Seit kurzem kann man über eine Buchungsplattform Privatjetflüge von Zürich nach München buchen, die billiger sind als ein Flug in der Businessclass der Swiss. Am 8. Dezember kostet der Hin- und Rückflug 1603 Franken – also 5 Franken weniger als im Swiss-Flieger.

Buchen kann man die Flüge über Peakjet, eine Schweizer Buchungsplattform für sogenannte Semi-Privatjet-Flüge. Nicht eingerechnet sind Annehmlichkeiten, die es eben nur in einem Privatjet gibt: Eingecheckt wird über das sogenannte General Aviation Terminal, einen speziellen Check-in-Bereich für die Privatfliegerei. Dieser befindet sich ausserhalb der bekannten Terminals und damit fernab des Flughafengewusels mit Warteschlangen, Duty-free-Klimbim und nervtötenden Durchsagen.

Technisch gesehen ist Peakjet keine Airline, sondern eine Vermittlerin von Sitzen in Privatjets. Statt ein ganzes Flugzeug zu chartern, buchen Passagiere einzelne Sitzplätze. Hinter der Plattform steht unter anderem der ehemalige Etihad-Chef Peter Baumgartner (56).

Für die im Preisbeispiel genannte Verbindung nach München kommen Flieger von Vistajet zum Einsatz. Diese wiederum ist eine der grössten Privatfluglinien der Welt, die vom St. Moritzer Thomas Flohr (66) gegründet wurde und einen Börsengang planen soll, wie vor ein paar Monaten bekannt wurde. Meist wird mit einer Embraer Legacy 650 geflogen, die Platz für maximal zwölf Personen bietet.

Halb so teuer nach London

Die Swiss dürfte ihre Preise kaum anpassen, dafür ist die neue Konkurrenz zu unbedeutend. Auf Strecken, auf denen echter Wettbewerb herrscht, etwa zwischen Zürich und London, fallen dann plötzlich die Preise. Wer am 8. Dezember nach London muss und morgens hin- und abends zurückfliegt, zahlt in der billigsten Economy-Variante etwa die Hälfte, also rund 500 Franken. Nach London fliegen neben der Lufthansa-Airline Swiss auch noch British Airways und Easyjet. Peakjet biete neben München aktuell Verbindungen nach Nizza (F) und Mailand (I) an.